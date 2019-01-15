亞足賽／「上帝之手」助勝日本？　長友佑都：幸好沒有VAR

▲長友佑都(右)對戰阿曼時，發生一次禁區內手球犯規卻沒被判罰。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

亞足聯亞洲盃中，日本於第二戰靠著原口元氣踢進一顆12碼罰球最終以1比0驚險奪勝，不過這一記判決以及日本一次防守時，長友佑都明顯禁區內手球犯規卻沒判，都引起極大的爭議，賽後長友佑都直接坦誠，「是的，當時球打到我的手了，但好在沒有VAR，算是一次『上帝之手』吧。」

本次亞洲盃，亞足聯為了控制成本，在小組賽階段中並沒有使用VAR(影像助理裁判)，也讓裁判能夠直接影響比賽的走勢。而日本與阿曼之役，就出現了較有爭議的判決，先是在第26分鐘，原口元氣在禁區內被對手放倒，馬來西亞籍主裁判迅速給出黃牌，直接給日本一次12碼機會射門，讓藍武士取得1比0領先。

之後阿曼在進攻時，禁區門前起腳卻碰到長友佑都明顯想要阻擋的手臂，沒想到主裁判卻沒有給出任何判決，讓此事就此別過，這兩次判決直接影響比賽的走勢，也引起外界撻伐。

賽後被問及那次的手球，長友佑都大方承認，當時自己的手確實已經碰到球了，「不過慶幸這個階段沒有VAR的介入，讓『上帝之手』救了我，若是有VAR的話，我想結果可能會不太一樣，但也提醒我以後在禁區要更加小心，因為任何事都可能發生。」

針對此事，日本隊長吉田麻也卻有較獨特的看法，他有點嘲諷地說，「不論是我們的那顆罰球、還是對手沒有得到的罰球，都是運氣，畢竟在中東比賽，總會遇見一些平常少見的判決。」