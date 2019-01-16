羅斯花了11年生涯得分才達1萬　2008同期選秀第5位

▲羅斯因為傷病足足花了11年得分才達1萬。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

灰狼16日作客費城，最終卻以42分差大敗，不過「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)卻仍有著穩定的表現，雖然替補出場還是攻下全隊最高15分，此役過後他生涯總得分也突破1萬分大關，而這位歷史最年輕MVP也因為傷病足足花了11年才達到這樣成就，目前為同期第5位總分達1萬的球員。

面對東區豪強，灰狼上半場就讓七六人轟下83分呈現完全潰敗狀態，進入第三節更直接被拉開到40分差讓比賽提早早失去懸念。不過羅斯作為替補卻打非相當出色，賽前他的生涯得分為9989分，在上半場他就拿下10分，距離破萬僅有1分差，隨後他在第三節還剩1分38秒，靠著招牌上籃輕鬆得分，讓生涯總分突破1萬分大關，全場則攻下15分。

Derrick Rose scoops it in with the left to get to 10,000 career points! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/cGlu6gIzU5 — NBA (@NBA) 2019年1月16日

「飆風玫瑰」作為史上最年輕MVP，是同屆選秀中最快打出名堂的球員，當時他靠著誇張變向突破以及勁爆的體能，迅速吸引世界的目光，不過卻在剛要起飛之時遭逢十字韌帶斷裂的嚴重傷病，讓他生涯出現重大轉變，整體得分能力也都有所下滑。

也因為如此，羅斯的1萬分足足花了11年，他也是2008年同期選秀中，第5位達到1萬分的球員，另外4名分別為衛斯布魯克(Russell Westbrook)、洛夫(Kevin Love)、洛培茲(Brook Lopez)、卓拉奇(Goran Dragic)，若沒有遭逢傷病，羅斯有可能為同期最早達到這項成就的球員。

雖然上賽季羅斯差點沒球打，但現在他成功轉型，儘管沒有勁爆的球風，卻順應潮流開發出投射能力，本戰之前他的投籃命中率以及三分命中率都達45％，是聯盟唯2達到的後衛球員並肩柯瑞(Stephen Curry)，成功打出生涯第二春，目前他場均可以貢獻18.8分，2.8籃板，4.8助攻，是本季聯盟最佳第6人的大熱門之一。

▲羅斯在灰狼成功打出生涯第二春。（圖／CFP）