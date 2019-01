羅斯花了11年生涯得分才達1萬　2008同期選秀第5位

▲羅斯因為傷病足足花了11年得分才達1萬。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

灰狼16日作客費城,最終卻以42分差大敗,不過「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)卻仍有著穩定的表現,雖然替補出場還是攻下全隊最高15分,此役過後他生涯總得分也突破1萬分大關,而這位歷史最年輕MVP也因為傷病足足花了11年才達到這樣成就,目前為同期第5位總分達1萬的球員。

面對東區豪強,灰狼上半場就讓七六人轟下83分呈現完全潰敗狀態,進入第三節更直接被拉開到40分差讓比賽提早早失去懸念。不過羅斯作為替補卻打非相當出色,賽前他的生涯得分為9989分,在上半場他就拿下10分,距離破萬僅有1分差,隨後他在第三節還剩1分38秒,靠著招牌上籃輕鬆得分,讓生涯總分突破1萬分大關,全場則攻下15分。

Derrick Rose scoops it in with the left to get to 10,000 career points! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/cGlu6gIzU5