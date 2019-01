羅斯生涯得分達1萬　七六人單場21記三分彈轟垮灰狼

▲羅斯生涯得分突破1萬。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

七六人16日迎來灰狼挑戰,本役可說是焦點之戰,不僅是巴特勒(Jimmy Butler)首度面對老東家,更有兩大長人對決,不過開戰後局勢卻呈現一面倒,七六人完全壓制對手,光上半場就拿下83分,費城軍團更單場轟下破紀錄的21記三分球,最終就以149比107血洗灰狼。雖然灰狼輸球,但羅斯(Derrick Rose)卻迎來個人里程碑,他靠著招牌上籃讓生涯總得分突破1萬分,正式加入萬分俱樂部。

具有主場優勢的七六人上半場就展現強大火力,其中眾所矚目的兩大長人恩比德(Joel Embiid)以及唐斯(Karl-Anthony Towns)的對決,「大帝」可說完全輾壓,不僅外線一把罩,在內線更是無人能擋,光上半場就獨拿21分,8籃板,反觀唐斯僅個位數得分進帳。費城除了恩比德之外,團隊也多點開花,上半場終了就轟了83分,而灰狼僅有68分,也讓七六人帶著15分優勢進入下半場。

▲恩比德本戰完全打爆唐斯。(圖/CFP)



易籃後費城大軍持續展開猛攻,雖然恩比德本節有著犯規麻煩並沒有多發揮,不過靠著西蒙斯(Ben Simmons)的串聯以及巴特勒的猛攻,讓七六人一度領先達到30分。本節還出現有趣畫面,先前在灰狼嗆隊友打球很軟的巴特勒,在低位面對唐斯的背身單打,原先已經是個大打小的錯位,但唐斯卻完全頂不開「吉巴」還出現失誤,讓現場球迷開始狂歡。另外「飆風玫瑰」羅斯也在這節靠著招牌的突破上籃讓他生涯總得分突破1萬分大關,不過灰狼仍無法縮小比分,仍讓七六人保有雙位數領先。

Derrick Rose scoops it in with the left to get to 10,000 career points! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/cGlu6gIzU5