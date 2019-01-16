羅斯生涯得分達1萬　七六人單場21記三分彈轟垮灰狼

▲羅斯生涯得分突破1萬。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

七六人16日迎來灰狼挑戰，本役可說是焦點之戰，不僅是巴特勒(Jimmy Butler)首度面對老東家，更有兩大長人對決，不過開戰後局勢卻呈現一面倒，七六人完全壓制對手，光上半場就拿下83分，費城軍團更單場轟下破紀錄的21記三分球，最終就以149比107血洗灰狼。雖然灰狼輸球，但羅斯(Derrick Rose)卻迎來個人里程碑，他靠著招牌上籃讓生涯總得分突破1萬分，正式加入萬分俱樂部。

具有主場優勢的七六人上半場就展現強大火力，其中眾所矚目的兩大長人恩比德(Joel Embiid)以及唐斯(Karl-Anthony Towns)的對決，「大帝」可說完全輾壓，不僅外線一把罩，在內線更是無人能擋，光上半場就獨拿21分，8籃板，反觀唐斯僅個位數得分進帳。費城除了恩比德之外，團隊也多點開花，上半場終了就轟了83分，而灰狼僅有68分，也讓七六人帶著15分優勢進入下半場。

▲恩比德本戰完全打爆唐斯。（圖／CFP）



易籃後費城大軍持續展開猛攻，雖然恩比德本節有著犯規麻煩並沒有多發揮，不過靠著西蒙斯(Ben Simmons)的串聯以及巴特勒的猛攻，讓七六人一度領先達到30分。本節還出現有趣畫面，先前在灰狼嗆隊友打球很軟的巴特勒，在低位面對唐斯的背身單打，原先已經是個大打小的錯位，但唐斯卻完全頂不開「吉巴」還出現失誤，讓現場球迷開始狂歡。另外「飆風玫瑰」羅斯也在這節靠著招牌的突破上籃讓他生涯總得分突破1萬分大關，不過灰狼仍無法縮小比分，仍讓七六人保有雙位數領先。

Derrick Rose scoops it in with the left to get to 10,000 career points! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/cGlu6gIzU5 — NBA (@NBA) 2019年1月16日

決勝節由於分差過大，七六人很快就換上替補，儘管如此費城仍沒有任何鬆懈馬上打出11比0猛攻，外線還下起三分雨，灰狼的油漆區同樣一再被肆虐，使得分差達到42分，最終七六人就以149比107狂電灰狼，還創下隊史最高得分紀錄。

此役七六人6人得分上雙，恩比德上場27分鐘轟下全場最高31分，13籃板，3助攻；西蒙斯繳出20分，11籃板，9助攻的準大三元；巴特勒19分，3籃板，4助攻；瑞迪克(JJ Redick)15分，3助攻。

灰狼方面羅斯攻下全隊最高15分，2籃板，4助攻；唐斯13分，3籃板，2助攻；威金斯(Andrew Wiggins)12分，4籃板，2抄截；提格(Jeff Teague)11分，1籃板，2助攻。