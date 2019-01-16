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死黨「老大」招募也沒用　梅登：哈波不會來小熊

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人在哈波爭奪戰中領跑。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

今年跨年夜哈波（Bryce Harper）跟小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）玩了一整個晚上，引發球迷聯想，認為布萊恩親自招募哈波，但近期哈波的消息中，都沒有小熊隊的出現，連總教練梅登（Joe Maddon）都直言此事不可能發生，「哈波不會來到小熊。」

在休賽季幾乎沒做任何補強的小熊，去年12月冬季會議期間有和哈波（Bryce Harper）的經紀人波拉斯（Scott Boras）會面，甚至要求不要提前讓哈波與其他球團簽約，以便小熊能夠清出薪資空間補強。

雖然小熊曾有意表達想要爭取哈波，但事實上，小熊並無太多的動作，在國民表明願意開出3億美元以上價碼後，小熊也沒有給出任何報價，加上以他現在平均年薪近3000萬美元行情，小熊還需要更多的努力。

為了爭取哈波加盟，費城人老闆密德頓（John Middleton）日前帶著高層前往拉斯維加斯會談，在討論的5小時過程中雙方相談甚歡，據美媒報導，費城人在這場爭奪戰取得領先地位，有望簽下哈波。

《The Athletic》知名記者羅森索爾（Ken Rosenthal）先前提到，哈波要求的新合約目標是超越史丹頓的3.25億美元北美職業運動歷史總金額最高合約。也因為這樣的原因，讓這位26歲外野手不斷的與各隊周旋，以爭取最優渥的報價。

▲▼布萊恩的判斷瑕疵將勝利送給對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波死黨「老大」布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 小熊哈波布萊恩老大
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