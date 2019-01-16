青棒夢幻17號強投　王彥程、陳柏毓、林逸達比一比

▲青棒夢幻17號投手左至右林逸達、陳柏毓、王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽開賽記者會上，3位背號剛好都是17號的強投穀保王彥程、高苑林逸達、北科附工陳柏毓齊聚，三人去年U18亞青建立好交情，不過將在木棒聯賽互為敵手，他們對彼此會有什麼評價呢？

王彥程是左投與其他兩位不同，林逸達猶記得去年5月玉山盃被王彥程三振的畫面並笑說，「他投球很有霸氣，私底下就...。」談到王彥程的球路與別人較不同之處，林逸達透露，王彥程的球進壘時會往上竄，不好打，即使有設定好球路能掌握不好，滑球和變速球都很犀利。陳柏毓則說，「他投球很穩，直球很快，很久沒跟他對決，但我記得滑球很銳利。」

林逸達是球速逼近150公里的二刀流，以中繼、後援為主，陳柏毓說，「林逸達投球很兇悍也很有壓迫感，但我不會怕他，他的直球很重的感覺，即使有掌握到擊球點，打起來感覺還是很重。」王彥程雖然鮮少打擊，但剛好去年王貞治盃有短暫當打者，對決林逸達也讓他印象深刻，王彥程說，「他的球很快，曲球幅度大，站上投手丘有野心的感覺。」

陳柏毓今年高二，比兩位學長小一屆，但最快球速已經到147公里，林逸達說，「他的球很衝，變速球不錯，容易吊到打者。」王彥程則認為，「他投球很順暢，我U18練習時跟他傳接球，覺得他直球衝很快，曲球也『很大顆』(變化幅度大)，變速球容易吸引打者出棒。」

林逸達因超齡無法再參加今年的U18世青，不過王彥程和陳柏毓仍是中華隊的指標人物，不只他們3人，李晨薰、岳政華也是有望再次入選的投手，木棒聯賽都值得關注。以高中球隊來說，「17號」常常是強投的象徵背號，平鎮徐若熙也是穿「17號」的強投。