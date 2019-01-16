莫瑞打NFL四分衛難兼顧　前雙棲名將：專心打職棒

▲運動家首輪選秀莫瑞決定報名NFL選秀。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

奧克拉荷馬大學美足、棒球雙棲球星莫瑞（Kyler Murray）確定報名NFL選秀，這位去年大聯盟選秀會被運動家首輪籤選到的潛力，如今將面臨NFL和大聯盟的抉擇，前雙棲球星桑德斯（Deion Sanders）也給這位後輩建議，建議他選擇職棒。

「如果我是莫瑞的話，我會選擇打職棒。」桑德斯給出自己的意見。即便莫瑞有意挑戰「雙棲球員」，但NFL球團多半不希望他一次參與兩項職業運動，而四分衛所需要學習成長過程繁雜，難以兼顧職棒賽場。

桑德斯表示，「雙棲球員很困難，特別是四分衛。當你說出你要成為職業NFL球員的時候，現在外界開始會討論你的身高身材，講你無法做什麼事情，他從未處理過這樣的問題。」

莫瑞身高約178公分、體重88公斤，這樣的身材在NFL中非常嬌小，據NFL資訊統計，聯盟四分衛平均身高為193公分、體重102公斤，儘管NFL有少數如西雅圖海鷹四分衛威爾森（Russell Wilson）和紐奧良聖徒四分衛布里斯（Drew Brees）的成功案例，但終究還是佔聯盟極少數。

去年運動家捧上466萬美元高額簽約金網羅莫瑞，準備在結束大學美足賽季後，展開職棒生涯，但後來有消息傳出NFL球隊願意用第一輪順位選他，讓他改變心意，決定報名NFL選秀，假設未來他選擇打NFL，必須退回運動家簽約金，而運動家也無法獲得選秀補償順位，等於首輪籤變成「空氣」。

▲莫瑞主打四分衛位置，想當雙棲球星不容易。（圖／達志影像／美聯社）



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