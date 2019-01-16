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教士促進2屆賽揚庫魯柏交易　計畫醞釀三方交易

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▲印地安人庫魯柏、林德。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人王牌庫魯柏。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

教士對於上季先發陣容所繳出的成績並不滿意，整個休賽季都在目標先發投手，日前找上印地安人談論庫魯柏（Corey Kluber）交易，根據《The Athletic》報導，教士有醞釀三方交易的計畫。

報導中指出，印地安人對於2屆賽揚王牌庫魯柏的交易態度不明，教士單方面談交易陷入了困境，為了希望能加速交易，考慮尋求第三支球隊加入，並期望透過三方交易補強較弱的三壘環節。

印地安人庫魯柏在休賽季吸引不少球隊前來洽談，傳言紅人隊也是其中之一，不過他們在休賽季已經補進先發羅亞克（Tanner Roark）和伍德（Alex Wood），加上不願放棄自家農場潛力桑澤爾（Nick Senzel），參與三方交易的興趣不大。

教士團隊防禦率5.09、團隊被打擊率.275都是國聯最差，66勝96敗排名全國聯倒數第2。休賽期目標補強投手環節，先前曾傳出與藍鳥交涉史卓曼（Marcus Stroman），以及大都會的「雷神」辛徳賈德（Noah Syndergaard）。

庫魯柏在2011年於印地安人展開大聯盟生涯，在他加入印地安人之前，他在2007年選秀會上被教士於第4輪挑中，隨後才因為交易被送走。在印地安人效力8年時間，貢獻96勝55敗、防禦率3.09，分別於2014年和2017年奪得美聯賽揚獎殊榮。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 印地安人教士庫魯柏
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