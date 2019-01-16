為戴維斯離開做準備　美媒爆鵜鶘交易日前將有大動作

▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）本季深陷交易傳聞，儘管他總不正面回應是否加盟其他球隊，但根據《洛杉磯時報》指出，鵜鶘可能已經替戴維斯離開的可能性做準備，而準備預計於球員交易截止日前大幅度變動陣容。

聯盟消息人士指出，戴維斯的去留是加速鵜鶘改變陣容的主因，鵜鶘目前認為陣中小前鋒有待改善，並對希爾（Solomon Hill）、強森（Wesley Johnson）、米勒（Darius Miller）等人都還不滿意，他們會鎖定球隊其他小前鋒，也有意巫師前鋒波特（Otto Porter），並可能在2月7日交易截止日前就大幅度更動陣容。

戴維斯的合約本季結束後還剩兩年，鵜鶘本季結束後可與戴維斯簽署延長合約，但聯盟消息人士認為他本季結束後會拒絕續約，甚至於交易截止日前就會透過交易加入湖人。

鵜鶘相當了解此情勢，他們已替戴維斯的去留做準備，因為鵜鶘寧願在戴維斯拒絕續約後透過交易，換來其他相對等值球員或其他條件，也不願在戴維斯於2020年球季後成為自由球員走人而使球隊白白損失一名大將。

戴維斯近日受訪時表示，他目前想專注在球隊表現上，並沒有想走人，對於去留他不多想，他表示，「我是活在當下的人，你去想未來，就會錯過當下，我現在想讓自己變好，並不想計畫太遙遠的事。」但對於鵜鶘球團而言，恐怕已經替戴維斯的去留做好準備。

▼戴維斯（左）傳出可能會前往湖人與詹姆斯（右）聯手。（圖／達志影像／美聯社）