說好的幹大事？　費城人表明不會同時簽哈波馬查多

▲費城人積極爭取哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人充滿奪冠企圖心，休賽季鎖定馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）兩大自由球星，曾表示不排除一次簽下兩人，但根據《The Athletic》報導指出，現在費城人只會簽下其中一人。

費城人為了爭取哈波加盟，老闆密德頓（John Middleton）日前親自飛到拉斯維加斯會談，而這一談就是5小時，根據USA TODAY Sports報導，雙方相談甚歡費城人有望簽下哈波，在這場爭奪戰取得領先地位。

《The Athletic》記者蓋爾布（Matt Gelb）提到，費城人雖然在哈波爭奪戰中處於領先地位，但事實上費城人也沒有放棄馬查多，目前更傾向簽下比較便宜且符合球隊所需的馬查多，不過這項消息並未獲得證實。

洋基在簽下雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、托洛威斯基（Troy Tulowitzki）兩人之後，等於是退出馬查多爭奪戰，僅剩白襪和費城人還在競爭，在費城人正式提出報價前，白襪已經開出8年2.5億美元報價。

至於在哈波方面，國民曾在去年季後提出10年3億美元，不過因為哈波還想要更多，拒絕了這個報價，後來雙方在聖誕節重啟討論，表示願意端出超過3億美元價碼，在消息傳出後，費城人也願意跟進，表態願意給出10年長約。

費城人休賽季補進明星賽外野手麥卡臣（Andrew McCutchen）、後援羅伯森（David Robertson）和內野手席古拉（Jean Segura），現階段除了補進馬查多或哈波之外，費城人還要針對先發輪值進行補強，預計鎖定左投凱戈（Dallas Keuchel）。

▲前美聯賽揚獎得主凱戈。（圖／達志影像／美聯社）



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