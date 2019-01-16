運動雲

> >

說好的幹大事？　費城人表明不會同時簽哈波馬查多

ETtoday運動雲

▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人積極爭取哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

費城人充滿奪冠企圖心，休賽季鎖定馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）兩大自由球星，曾表示不排除一次簽下兩人，但根據《The Athletic》報導指出，現在費城人只會簽下其中一人。

費城人為了爭取哈波加盟，老闆密德頓（John Middleton）日前親自飛到拉斯維加斯會談，而這一談就是5小時，根據USA TODAY Sports報導，雙方相談甚歡費城人有望簽下哈波，在這場爭奪戰取得領先地位。

《The Athletic》記者蓋爾布（Matt Gelb）提到，費城人雖然在哈波爭奪戰中處於領先地位，但事實上費城人也沒有放棄馬查多，目前更傾向簽下比較便宜且符合球隊所需的馬查多，不過這項消息並未獲得證實。

洋基在簽下雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、托洛威斯基（Troy Tulowitzki）兩人之後，等於是退出馬查多爭奪戰，僅剩白襪和費城人還在競爭，在費城人正式提出報價前，白襪已經開出8年2.5億美元報價。

至於在哈波方面，國民曾在去年季後提出10年3億美元，不過因為哈波還想要更多，拒絕了這個報價，後來雙方在聖誕節重啟討論，表示願意端出超過3億美元價碼，在消息傳出後，費城人也願意跟進，表態願意給出10年長約。

費城人休賽季補進明星賽外野手麥卡臣（Andrew McCutchen）、後援羅伯森（David Robertson）和內野手席古拉（Jean Segura），現階段除了補進馬查多或哈波之外，費城人還要針對先發輪值進行補強，預計鎖定左投凱戈（Dallas Keuchel）。

▲太空人先發凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美聯賽揚獎得主凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人哈波馬查多
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

味全龍重返中職！鎖定王建民、黃平洋、張泰山　最快2021年上陣

CBA／卡位推擠被撞倒　易建聯起身架枴胡瓏貿爆衝突

在騎士4季太操？詹皇恐休到2月底　前東家成員：上季消耗極大

味全龍解散原因曝光！3連霸不到2個月「不打了」　頂新被罵20年

投籃以及三分命中率皆達45％　羅斯轉型成功與柯瑞並齊

大馬大師賽／戴資穎首輪對香港張雁宜　盧楊配硬碰第2種子日本

讀者回應

﻿

最新新聞

1費城人不會同時簽哈波、馬查多

2球隊傳統　76人菜鳥必買福來雞

3味全龍會籍解除　重回中職棒重新申請

4直落二退張雁宜　戴資穎過首關

5安東尼練習三分球17投16中狀態佳

熱門新聞

1味全龍重返中職　鎖定王建民

2CBA／易建聯架枴胡瓏貿爆衝突

3在騎士消耗太大？詹皇恐休到2月底

4味全龍解散原因曝光　頂新被罵20年

5羅斯投籃以及三分命中率皆達45％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366