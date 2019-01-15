澳網／沙波瓦洛夫推特被鎖打更好　「讓我登入啊！」

▲ 沙波瓦洛夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

19歲世界排名就來到世界第27的加拿大新星沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)，澳網首輪以6:2、63、7:6(3)擊敗西班牙選手安杜哈爾(Pablo Andujar)晉級64強。他最近有不少有趣動態，包括前一晚和費德勒(Roger Federer)練球、先前剪掉了招牌飄逸長髮，最近推特帳號還出問題被鎖起來。雖然少玩社群媒體讓他更專心，但他大呼：「讓我回來啊！」

「其實不是我關掉帳號的，我在生日認證出了點問題，我還沒搞清楚，他們不讓我登入。拜託推特，讓我登入啊！但說真的這樣比較好，花在社群媒體的時間少多了，但我還是願意把帳號弄回來。他們不相信我登入的年紀，需要父母認證，我搞不清楚就被踢出去了，我試著把這搞定。」

沙波瓦洛夫日前也把招牌的飄逸長髮剪掉，但他說其實沒有什麼特別的原因，只是想要改變一下造型。「我想看看大家反應，我的球迷超投入了，收到很多訊息，大概一半一半吧。有人說『天啊短髮真好看。』，另一半說：『為什麼剪短頭髮。』超好笑的。我就想換一下造型，不然都一樣就太無聊了。 」

而在比賽前一晚，沙波瓦洛夫甚至和費德勒一起練球，不過他說：「真的被電爆了。滿好玩的，其實每次和他練球我都滿震驚的。他很願意跟我聊天，真的是我的英雄，每次看到他都還是無法置信。」

「能跟他練球讓我感到很驕傲，我感覺『原來我的等級已經能跟費德勒練球了。』你知道這種感覺嗎？ 它真的超酷，他很輕鬆也會跟我閒聊，他啟發了我。」