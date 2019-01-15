運動雲

> >

澳網／沙波瓦洛夫推特被鎖打更好　「讓我登入啊！」

ETtoday運動雲

▲▼ 沙波瓦洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 沙波瓦洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

19歲世界排名就來到世界第27的加拿大新星沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)，澳網首輪以6:2、63、7:6(3)擊敗西班牙選手安杜哈爾(Pablo Andujar)晉級64強。他最近有不少有趣動態，包括前一晚和費德勒(Roger Federer)練球、先前剪掉了招牌飄逸長髮，最近推特帳號還出問題被鎖起來。雖然少玩社群媒體讓他更專心，但他大呼：「讓我回來啊！」

「其實不是我關掉帳號的，我在生日認證出了點問題，我還沒搞清楚，他們不讓我登入。拜託推特，讓我登入啊！但說真的這樣比較好，花在社群媒體的時間少多了，但我還是願意把帳號弄回來。他們不相信我登入的年紀，需要父母認證，我搞不清楚就被踢出去了，我試著把這搞定。」

沙波瓦洛夫日前也把招牌的飄逸長髮剪掉，但他說其實沒有什麼特別的原因，只是想要改變一下造型。「我想看看大家反應，我的球迷超投入了，收到很多訊息，大概一半一半吧。有人說『天啊短髮真好看。』，另一半說：『為什麼剪短頭髮。』超好笑的。我就想換一下造型，不然都一樣就太無聊了。 」

而在比賽前一晚，沙波瓦洛夫甚至和費德勒一起練球，不過他說：「真的被電爆了。滿好玩的，其實每次和他練球我都滿震驚的。他很願意跟我聊天，真的是我的英雄，每次看到他都還是無法置信。」

「能跟他練球讓我感到很驕傲，我感覺『原來我的等級已經能跟費德勒練球了。』你知道這種感覺嗎？ 它真的超酷，他很輕鬆也會跟我閒聊，他啟發了我。」

關鍵字： 澳網沙波瓦洛夫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄轎車左轉突「掉進大坑洞」　驚險瞬間曝光！網傻眼：太誇張

熱門新聞

中職／林智勝不希望春訓脫隊　哪裡有舞台就去哪

中職／婉謝球團安排轉教練　羅錦龍：不想要後悔

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

中職／看王光輝元年打擊王獎盃　王威晨：這是真的嗎？

受王柏融擠壓離開火腿　「壽司彈」萊亞德轉羅德再出發

中職／看王建民紀錄片落淚　羅錦龍點滴在心頭

讀者回應

﻿

最新新聞

1劉愷廷、高育佐個人獎　目標木聯

2澳職不來了！宣布暫緩加入中職二軍

3郭泓志復出？陳献榮：自己最了解

42019中職賽程　周四僅兒童節兩地開打

5哈登本季3破50分　數據預言奪MVP？

熱門新聞

1不希望春訓脫隊　林智勝：球員需要舞台

2婉謝轉教練　羅錦龍：不想要後悔

3老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」

4看爸爸元年打擊獎　王威晨：這是真的嗎？

5受王柏融擠壓　萊亞德火腿轉羅德

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366