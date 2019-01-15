世足賽70.5億加持！　台灣運彩2018年銷售436億新高

▲台灣運彩去年在世足賽加持下，銷售額再創新高。（圖／路透）



記者路皓惟／台北報導

台灣運彩發行5週年銷售額再創歷史新高！2018年在世足賽（70.5億）和雅加達亞運（9億）加持下，銷售增加近80億元，整年度銷售創下436億元紀錄，首度跨越400億元門檻，同時挹注國家運動發展基金高達43.6億元。

適逢四年一度的世足賽，再次引爆全台人民足球狂熱，隨著比賽爆冷不斷，讓年度總銷售站上4字頭，足球的銷售也在這股熱潮襲捲下，首度超越國人向來偏愛的棒球、籃球，竄升成為銷售一哥，佔整體銷售超過30%。

台灣運彩指出，網路投注會員人數因為世足賽達歷年新高，網路投注金額佔整體投注的21%，其中，足球也是最多，佔網路投注金額的30%、棒球居次佔27%、籃球第三佔24%。台灣運彩銷售五年以來，提供超過30種以上的球種玩法，大小、讓分及不讓分名列消費者最愛玩法前三名，合計銷售約佔整體的50%以上。

為感謝所有經銷商一年來的齊心協力，以及慶祝第二屆運動彩券發行5周年，台灣運彩擴大舉辦「2018績優經銷商表揚大會」，在北中南大開3場，受邀的經銷商從去年62位成長到了300多位。

台灣運彩銷售額屢屢創紀錄，總經理林博泰表示，今年沒有世足賽加持，但台灣運彩將繼續增加投注標的，包括網球ATP250、WTA280級別以上的賽事、世界盃籃球賽以及棒球12強等，希望在新球種及新賽事的帶動下，期望銷售能夠站穩400億元，朝500億目標邁進。

▲台灣運彩2018年銷售436億，北中南開宴感謝經銷商。（圖／台灣運彩提供）