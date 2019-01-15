運動雲

> >

中職／球員卡百百種　王建民之外還有姜建銘、林加祐

ETtoday運動雲

▲王建民實戰手套簽名卡。（圖／記者王真魚攝）

▲王建民實戰手套簽名卡。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「2017中華職棒年度球員卡」15日首賣會，共有43款不同主題的卡款，其中以林岳平、林威助引退卡最為稀有，另外還有王建民實戰手套簽名卡款，以堪薩斯皇家時期的背號67號為實戰手套卡的限量張數，另規劃有限量15張的實戰手套簽名卡。

多人組合簽名卡也是卡迷收藏重點之一，各種具話題性的組合以及不同時代的球員搭配，讓球員卡更有故事，包括拿過最多最佳九人的王光輝、林益全，連續兩年奪MVP的林恩宇、林益全、王柏融，還有在2018年亞運有優異表現的姜建銘、林加祐三四棒強打組合，都將出現在「話題組合簽名卡」中出現，另一款「一脈相傳雙簽卡」則是中職父子黨的組合，象徵傳承意味。

2017球員卡一共有43款不同主題的卡款，包括普通卡、特殊卡、限量卡、實戰用品、親筆簽名卡等，完整收錄當年重大紀錄與事件，中職第3次推出王建民球員卡，這一次為「魔法傳遞實戰手套簽名卡」，主要是因為他在2017年底以助教身份參與中職投手訓練營，將自身經驗傳遞給在台灣的棒球選手，特別為此推出「魔法傳遞」系列實戰手套卡以及實戰手套簽名卡。

另外去年首次推出啦啦隊女孩卡，今年檔次再升級，每隊各派2名人氣最高女孩，包括中信兄弟峮峮、Peggy、Lamigo桃猿籃籃、孟潔、統一獅妮妮、妮可以及富邦悍將Amis和橘子，同時將他們應援加油所穿的實戰球衣裁切鑲入球員卡中，包括球衣卡、球衣簽名卡兩種卡款。

中職球員卡預計明天正式開賣，總發行量20萬包，每包80元，聯盟今天透露，日後將舉辦球員卡交換會，提供平台讓球迷相互交流。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

熱門新聞

中職／婉謝球團安排轉教練　羅錦龍：不想要後悔

中職／林智勝不希望春訓脫隊　哪裡有舞台就去哪

老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」　豪哥外線能力獲肯定

中職／看王建民紀錄片落淚　羅錦龍點滴在心頭

中職／桃猿談薪僅剩4人　郭嚴文挑戰50萬月薪

NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

讀者回應

﻿

最新新聞

1青訓加投資聯賽　印度足球開始飛

2盜壘王連霸一定要　王威晨還想要全勤

3看爸爸元年打擊獎　王威晨：這是真的嗎？

4NB打造女性專屬跑步裝備戰勝畏懼

5謝淑薇直落二晉級64強

熱門新聞

1婉謝轉教練　羅錦龍：不想要後悔

2不希望春訓脫隊　林智勝：球員需要舞台

3老鷹總管曝簽林書豪「最大原因」

4看王建民紀錄片　羅錦龍點滴心頭

5猿談薪剩4人　郭嚴文拚50萬月薪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

日本火力中樞　旅外最強香川真司

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366