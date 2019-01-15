中職／球員卡百百種　王建民之外還有姜建銘、林加祐

▲王建民實戰手套簽名卡。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「2017中華職棒年度球員卡」15日首賣會，共有43款不同主題的卡款，其中以林岳平、林威助引退卡最為稀有，另外還有王建民實戰手套簽名卡款，以堪薩斯皇家時期的背號67號為實戰手套卡的限量張數，另規劃有限量15張的實戰手套簽名卡。

多人組合簽名卡也是卡迷收藏重點之一，各種具話題性的組合以及不同時代的球員搭配，讓球員卡更有故事，包括拿過最多最佳九人的王光輝、林益全，連續兩年奪MVP的林恩宇、林益全、王柏融，還有在2018年亞運有優異表現的姜建銘、林加祐三四棒強打組合，都將出現在「話題組合簽名卡」中出現，另一款「一脈相傳雙簽卡」則是中職父子黨的組合，象徵傳承意味。

2017球員卡一共有43款不同主題的卡款，包括普通卡、特殊卡、限量卡、實戰用品、親筆簽名卡等，完整收錄當年重大紀錄與事件，中職第3次推出王建民球員卡，這一次為「魔法傳遞實戰手套簽名卡」，主要是因為他在2017年底以助教身份參與中職投手訓練營，將自身經驗傳遞給在台灣的棒球選手，特別為此推出「魔法傳遞」系列實戰手套卡以及實戰手套簽名卡。

另外去年首次推出啦啦隊女孩卡，今年檔次再升級，每隊各派2名人氣最高女孩，包括中信兄弟峮峮、Peggy、Lamigo桃猿籃籃、孟潔、統一獅妮妮、妮可以及富邦悍將Amis和橘子，同時將他們應援加油所穿的實戰球衣裁切鑲入球員卡中，包括球衣卡、球衣簽名卡兩種卡款。

中職球員卡預計明天正式開賣，總發行量20萬包，每包80元，聯盟今天透露，日後將舉辦球員卡交換會，提供平台讓球迷相互交流。