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白襪報價馬查多為8年2.5億美元　費城人持續競爭

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▲道奇馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

白襪昨日正式向馬查多（Manny Machado）提出8年報價，金額也在15日公佈為2.5億美元，也不排除延伸到10年。費城人雖然準備向另一名巨星強打哈波（Bryce Harper）提出報價，但仍沒有退出馬查多爭奪戰。

洋基在簽下雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、托洛威斯基（Troy Tulowitzki）之後幾乎退出馬查多競爭行列，《ESPN》名記者派桑（Jeff Passan）隨之報導白襪馬上向馬查多提出8年報價。《Z101 Digital》的高梅茲（Hector Gomez）15日爆料，這紙合約金額為2.5億美元。

白襪在爭奪馬查多的戰略打出「人情牌」，先是簽下他的妹婿阿隆索（Yonder Alonso）與他的好兄弟傑伊（Jon Jay），而費城人也不甘示弱的簽下他的心靈導師狄克森（Bobby Dickerson）擔任內野教練。

費城人與哈波日前在拉斯維加斯面談，一談就是5小時，根據《USA Today》報導，費城人打算在一週內跟進國民隊提出10年以上的長約。不過根據派桑得到的消息指出，費城人不會因為這樣就放棄追求馬查多。

白襪爭奪馬查多的態度相當謹慎，目前檯面上提是「8年保證合約」，仍有可能擴張到10年，尤其馬查多陣營起初開價3億美元以上，另外還有費城人持續威脅。馬查多一旦與白襪簽約，沒意外將打破阿布瑞尤（Jose Abreu）的6年6800萬美元隊史最大合約。

關鍵字： 馬查多費城人白襪
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