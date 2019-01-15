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公開批評隊友　厄文：只是太想贏球未來不會再這麼做

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▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文解釋自己批評隊友只是太想贏球。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克上一戰面對魔術以2分惜敗，當家球星厄文(Kyrie Irving)賽後對於球隊最後一擊處理方式相當不滿，更直接批評年輕球員不知道要怎麼做才能達到總冠軍的水準，這番話一出也讓外界猜測綠衫軍的更衣室氣氛。不過厄文15日給出解釋，認為自己只是太想要贏球才會那樣批評隊友，但未來絕對不會再去質疑他們。

作為上賽季闖入東區冠軍戰的隊伍，對戰東區第9的魔術，塞爾提克卻以輸球收場，當時比賽他們原先有絕殺機會，結果仍無力逆轉，不過在最後進攻選擇上卻讓厄文非常不爽，賽後他還馬上去找處理球的海沃德(Gordon Hayward)爭論，隨後受訪還直接批評隊友，「去年我們沒有任何期望，大家都打得輕鬆自在，每個人都超越了對自己的期待。今年呢？我們都有很高的期望，球員、教練、每個人，但我們還沒有做到。這些年輕的球員不知道要做什麼才能達到總冠軍水準，如果他們現在就覺得很困難，那麼如果我們想要試著進入總決賽，他們又會是怎樣的感覺呢？

▲▼海沃德(Gordon Hayward)。（圖／CFP）

▲海沃德上一戰最後一擊處理方式讓厄文很不爽。（圖／CFP）

本季綠衫軍一再有更衣室氣氛問題，現在厄文又公開批評隊友，也讓許多人質疑是否內部有不合，不過厄文對自己行為現在也給出說明，「我不想自己處在一支不想去爭奪冠軍的隊伍，有時候我會站出來說一些話，但我只是太想要贏球，我以後不會再公開去批評隊友了！

「我來到這裡，我相信這個團隊，我希望這些年輕球員能取得成功，為了達到目標，我們必須處在相同陣線，同時要有爭奪總冠軍的決心，這樣的心態會激發出最佳狀態的我」厄文表示。

上賽季綠衫軍在多名傷兵下仍成功闖入東區冠軍賽，今年他們全員健康出戰，原先外界都認為他們戰績會更加提升，不料他們狀態卻不如預期，目前僅以25勝17敗排在東區第5，與第1的暴龍甚至還有6.5場勝差。

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克厄文
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