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運動家被耍！首輪選秀變「空氣」　雙棲莫瑞報NFL選秀

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▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞，未來確定到運動家打職棒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞不打職棒投入NFL選秀 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大學美足、棒球雙棲球星莫瑞（Kyler Murray）確定報名NFL選秀，根據美媒報導，這位去年被運動家以首輪第9順位挑中的四分衛，將退還運動家466萬美元簽約金，現階段將專心投入NFL。

運動家捧上466萬美元高額簽約金網羅莫瑞，當時他曾表示，在大學美足球季結束後，將不會再打美式足球，專心把目標放在職棒，經紀人波拉斯（Scott Boras）也說他會履行合約內容，但後來有消息傳出NFL球隊願意用第一輪順位選他，讓他決定在截止日前報名今年NFL選秀。

運動家為了將他留在棒球場，原本準備修改合約內容，給他更高的保證金來吸引他打職棒，甚至計畫將一場都還沒打的他放入40人名單，給予一張大聯盟合約，但這些都無法吸引莫瑞，他已經向運動家球團表示，自己現在的心都在NFL。

即便莫瑞有意挑戰「雙棲球員」，但NFL球團多半不希望他一次參與兩項職業運動，特別是身為四分衛的他必須花費更多時間及精力適應高強度的NFL賽場，同樣也會影響到打職棒。

莫瑞選擇到NFL嘗試，必須退回運動家簽約金，而運動家今年6月也不會獲得任何選秀補償順位，等於首輪選秀權變成「空氣」，不過未來仍可保有它的簽約權，也就是如果莫瑞之後選擇回到職棒賽場，運動家可以再簽回來。

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞，未來確定到運動家打職棒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞被預估有NFL選秀第一輪實力。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 運動家雙棲莫瑞NFL
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