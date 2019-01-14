詹皇不在騎士拿湖人開刀　5人得分上雙中止12連敗

▲奧斯曼攻下騎士全隊最高分。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

聯盟爐主騎士14日作客挑戰湖人，在詹姆斯(LeBron James)持續缺戰下，儘管庫茲馬(Kyle Kuzma)攻下29分，英格雷(Brandon Ingram)也有22分進帳，但團隊只有3人得分上雙，反觀騎士則多點開花，在首節就控制住局面，最終紫金軍團就以95比101落敗，騎士也因為這場勝利中止12連敗。

面對連10勝都還沒拿到的克里夫蘭，湖人卻打得非常艱困，首節打完就已經落後8分，甚至最大落後還達到15分，儘管第二節紫金軍團作勢要反撲，一度追到5分差，但騎士仍牢牢掌控局面，雖然單節得分少湖人3分，不過卻能及時澆熄對手反撲氣勢，半場終了騎士也以51比46保有領先。

易籃後湖人再次熄火，讓騎士再次拉開比數，雖然庫茲馬挺身而出連續飆分，但無奈湖人流於單打，讓騎士相當容易防守，而克里夫蘭也掌握自身進攻節奏，一再多點開花並且牢牢保持優勢，第三節打完仍有10分領先。決勝節湖人在比賽還剩22.6秒成功將比數縮小到3分差，但最後卻無力實現逆轉，終場湖人就以95比101輸球。

▲詹皇缺戰後湖人僅拿下3勝7敗的戰績。（圖／CFP）



全場湖人僅三人得分上雙，庫茲馬29分，9籃板，4助攻；英格雷22分，7籃板，2助攻；博爾(Lonzo Ball)13分，8籃板，8助攻。騎士方面，奧斯曼(Cedi Osman)攻下全隊最高20分，8籃板，1助攻；湯普森(Tristan Thompson)繳出15分，14籃板，1助攻的雙十數據；胡德(Rodney Hood)18分，3籃板，3助攻。

值得一提的是，先前詹姆斯在時候，湖人每一場一百回合能得到108.8分，排在聯盟第15名，而他們現在卻每百回合僅得100.8分排在全聯盟墊底，而防守每百回合掉104.2分，排聯盟第3，雖然防守仍有一定水準，但把攻守數據對比，紫金軍團卻每百回合淨負3.4分，而「詹皇」在的時期，他們每百回合淨勝2.3分，可見詹姆斯對於現在湖人的影響相當重要。目前自「詹皇」缺戰後湖人10戰僅拿下3勝7敗的戰績，以23勝21敗的戰績勉強擠在西區第8，但與第9的爵士已經沒有勝差。

▲詹姆斯缺戰後，湖人每百回合淨負3.4分。（圖／達志影像／美聯社）