費城人與哈波長談5小時　將提10年破紀錄合約準備簽下

▲費城人有望爭取哈波加盟。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人為了爭取哈波（Bryce Harper）加盟，老闆密德頓（John Middleton）親自飛到拉斯維加斯會談，而這一談就是5小時，根據USA TODAY Sports報導，雙方相談甚歡費城人有望簽下哈波，在這場爭奪戰取得領先地位。

自去年休賽季投入自由市場後，哈波就一直在追求破紀錄的超級大合約，國民曾提出10年3億美元遭拒，後來又願意端出超過3億美元價碼，不過強力競爭者費城人也願意跟進，表態願意給出10年長約。

費城人這次與哈波陣營會談出動球團高層，除了老闆密德頓之外，還包括總經理柯藍塔克（Matt Klentak）和教頭凱柏勒（Gabe Kapler）。報導中指出，儘管會談時間長達5小時，但費城人並未正式提出報價，預計會在一週內完成，球團高層也自信能夠網羅哈波或馬查多其中一人。

綜合美媒報導指出，哈波這一張合約預計將寫下大聯盟史上紀錄，超越「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）於2014年簽下的13年3.25億美元天價合約。費城人的老闆密德爾頓曾說，儘管砸錢的做法可能不明智，但為了冠軍已經做好好花大錢的準備。

無論補進馬查多或是哈波，都不會影響費城人補強的積極性。根據《USA TODAY》報導，有多位球團總管認為，團隊薪資闊綽的費城人在搶下哈波或馬查多後，將繼續簽下自由市場大咖球星，包括市場頂級左投凱戈（Dallas Keuchel）、明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）都是目標。

▲市場頂級先發左投凱戈。（圖／達志影像／美聯社）



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