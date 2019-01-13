企排／十局打好打滿　極速超跑精彩逆轉排名升上第三

▲極速超跑陳詩婷。（圖／中華排協提供）



體育中心／綜合報導

前一日以最極限的7人陣容拿下企排本季第二勝後，極速超跑今天再次上演驚奇，讓二追三拿下首度二連勝！

極速超跑前兩局失誤較多，在ATTACKLINE蕭湘凌、譚緹的輪番猛攻下，ATTACKLINE先拿兩局率先聽牌。今日回歸的許菀芸在二局後半上場，為團隊注入火力支援，加上林書荷攻、防、舉三方面的優異表現，以及極速超跑全體球不落地的防守精神，最終極速超跑以3比2(21:25,17:25,25:22,25:18,15:13)完成逆轉，拿下勝利！

▲企排極速超跑本季首度二連勝。（圖／中華排協提供）



下半季一開賽就拿下二連勝，也在女子組排名上升到第三名，極速超跑快攻手陳詩婷認為，雖然兩天大戰十局真的非常疲累，但團隊的心理已經強到可以克服體能上的困難，「上半季可能有體能不足的問題，也打得比較悶，這兩場雖然累但放得很開，也因此有好的結果。」

2019年有一個好的開始，陳詩婷表示希望可以維持好的氣勢，繼續贏球下去。極速超跑下週將與中國人纖於嘉義進行二連戰，除了已經確定在例行賽封后的台電公司外，中國人纖、極速超跑以及ATTACKLINE的排名仍可能在後續賽事升降。