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企排／「黃金左手」吳宗軒攻20分　MIZUNO止七連敗

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▲企排，MIZUNO，吳宗軒。（圖／中華排協提供）

▲MIZUNO吳宗軒個人攻下20分。（圖／中華排協提供）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽下半季第二週，MIZUNO今天(12日)與conti再次於花蓮小巨蛋碰頭，上週雙方五局大戰後conti驚險奪下本賽季第二勝，MIZUNO也在隔日敗給台電後吞下七連敗。今日再度對決，MIZUNO在隊長「黃金左手」吳宗軒20分的攻勢帶領下，以3-0 (25-19,25-22,25-13)拿下勝利！

甩開連敗的陰霾，MIZUNO今日整個放開手腳，在攔網上策略設定上非常成功，全場上演15顆成功攔網。吳宗軒、高偉誠輪番輸出火力，兩人攻擊得分率都超過六成，讓conti戰到第三局後半完全難以抵擋，最終由MIZUNO拿下本賽季的第六勝。

▲企排，MIZUNO，吳宗軒。（圖／中華排協提供）

「其實就是不要這麼悶，一股氣解開就打得順了！」由於七連敗的緣故，MIZUNO前陣子的士氣非常低迷，身為隊長及大學長，吳宗軒表示會在日常練習時跟年輕的學弟做心理建設，希望能幫助他們在關鍵時刻放開去打，「今天是近期幾場比賽裡面放得最開的，也終於打出MIZUNO的團隊默契！」

MIZUNO拿下這場勝利後，目前戰績為6勝11敗排名男子組第三，與排名第二的長力育樂仍有3場勝差。MIZUNO本週僅有一場賽事，下一週企排移師嘉義，MIZUNO將分別對上conti及長力。

▲企排，MIZUNO，吳宗軒。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企排吳宗軒MIZUNO
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