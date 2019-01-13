企排／還是難敵台電　中纖女排吳韋華喊話：下次一定贏

▲企排，中國人纖還是不敵台電。（圖／中華排協提供）



體育中心／綜合報導

企業排球聯賽下半季連續兩週於花蓮小巨蛋舉行，排名一、二的台電公司與中國人纖今天(13日)再度打成五局大戰，雙方不斷互換領先，最終衛冕軍台電以3比2(25:17、22:25、25:13、21:25、15:13)收下二連戰的勝利。

台電女排今日比賽迅速地進入狀況，以25比17拿下首局，雖然第二局因為失誤過多丟失，但在舉球員謝苡縥的穿針引線下，台電攻擊手群很快的接管比賽，第三局以25比13的大比分差再度拿下，率先聽牌。

進入第四局，台電雖然一度取得領先，但中纖陳姿雅、劉美菁跳出來分擔隊長吳韋華的進攻責任，兩人雙雙攻下7分，也讓比賽延長到第五局。中國人纖雖然一路緊咬比分，但在多次攻防下仍讓台電李姿瑩攻下最後一分，與勝利擦肩而過。

▲中纖隊長吳韋華。（圖／中華排協提供）



「每次都說我們是最有希望挑戰台電的，接下來一定要辦到！」連續兩天都和台電戰到五局後落敗，中纖隊長吳韋華語氣中難掩落寞。中國人纖已經連續五屆在企排屈居第二，最後一年的企排舞台，吳韋華也希望能有不同結果，「之後還有兩場對台電的比賽，一定要贏！」

拿下這場勝利後，台電本季勝場已來到18場，也確定成為本季例行賽冠軍，中國人纖則以9勝7敗排名第二。