運動雲

> >

企排／還是難敵台電　中纖女排吳韋華喊話：下次一定贏

ETtoday運動雲

▲企排，中國人纖，吳韋華。（圖／中華排協提供）

▲企排，中國人纖還是不敵台電。（圖／中華排協提供）

體育中心／綜合報導

企業排球聯賽下半季連續兩週於花蓮小巨蛋舉行，排名一、二的台電公司與中國人纖今天(13日)再度打成五局大戰，雙方不斷互換領先，最終衛冕軍台電以3比2(25:17、22:25、25:13、21:25、15:13)收下二連戰的勝利。

台電女排今日比賽迅速地進入狀況，以25比17拿下首局，雖然第二局因為失誤過多丟失，但在舉球員謝苡縥的穿針引線下，台電攻擊手群很快的接管比賽，第三局以25比13的大比分差再度拿下，率先聽牌。

進入第四局，台電雖然一度取得領先，但中纖陳姿雅、劉美菁跳出來分擔隊長吳韋華的進攻責任，兩人雙雙攻下7分，也讓比賽延長到第五局。中國人纖雖然一路緊咬比分，但在多次攻防下仍讓台電李姿瑩攻下最後一分，與勝利擦肩而過。

▲企排，中國人纖，吳韋華。（圖／中華排協提供）

▲中纖隊長吳韋華。（圖／中華排協提供）

「每次都說我們是最有希望挑戰台電的，接下來一定要辦到！」連續兩天都和台電戰到五局後落敗，中纖隊長吳韋華語氣中難掩落寞。中國人纖已經連續五屆在企排屈居第二，最後一年的企排舞台，吳韋華也希望能有不同結果，「之後還有兩場對台電的比賽，一定要贏！」

拿下這場勝利後，台電本季勝場已來到18場，也確定成為本季例行賽冠軍，中國人纖則以9勝7敗排名第二。

關鍵字： 企排中纖
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

企排／「黃金左手」吳宗軒攻20分　MIZUNO止七連敗

企排／最精簡的7人戰隊　極速超跑奪本季第3勝

泰國大師賽／32分鐘遭大馬直落二　盧敬堯／楊博涵得亞軍

中學五人制／延長賽3比2退竹縣博愛　苗栗建國奪北區第一

熱門新聞

中職／桃猿不續約克恩三世　史博威回鍋

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

中職／韓職超猛洋投索沙確定加盟　富邦不找4號洋投

道奇隊相隔16年簽林暉盛　台灣新人球員第4人

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

幹大的！費城人搞定馬查多、哈波後　還要凱戈、金柏瑞

讀者回應

﻿

最新新聞

1總得分王　呂政儒挑戰5000分先生

2七賢禁區救星　蕭豫玟仍要繳學費

3十局打滿極速超跑精彩逆轉升第三

4「台南發大財」獅開訓誓師笑料不斷

5不排除換桑尼　裕隆3洋將機率低

熱門新聞

1桃猿沒留克恩三世　史博威回鍋

2與郭泓志鬧翻被交易　倪福德親自說明

3韓職超猛洋投索沙確定加盟富邦

4道奇隔16年　新簽台灣球員第4人

5廖健富為父母買房　休季聘訓練師

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366