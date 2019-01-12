企排／最精簡的7人戰隊　極速超跑奪本季第3勝

▲企排，極速超跑拿下本季第三勝。（圖／中華排協提供）



體育中心／綜合報導

企業排球聯賽下半季賽事進入第二週，雖然本週僅有最精簡的7人團隊，但極速超跑依然展現球不落地的拼戰精神，最終以 3-2 (28-26, 28-26, 15-25, 21-25, 15-11) 戰勝ATTACKLINE，拿下本賽季的第三勝！

由於有多名球員在高雄參加高中排球聯賽複賽，因此極速超跑本週包含自由球員全部只有7人。在人力短缺的情況下，極速超跑依然火力全開，前兩局陳詩婷、劉雙菱連連得分；ATTACKLINE則是佔據身高優勢，在網前給予對手極大的壓力，雙方兩度激戰到deuce，才由極速超跑雙雙拿下。

進入第三局極速超跑在多次的來回球下明顯體力下滑，失誤數急遽增加，ATTACKLINE連下兩城將戰局拉長到第五局。進入末局已經變成意志力的戰爭，極速超跑林書荷在抽筋的情況下依然在場上奮戰，最後也以一記後排攻擊為球隊拿下本賽季的第三場勝利！

「今天我們人數剛好，也沒有人可以換了，只有自己奮力一搏！」林書荷說，幸運的是今天出賽的球員剛好各位置都有，也讓極速超跑能以習慣的策略來面對比賽。秉持著球不落地的精神，極速超跑今日上演多次精彩防守，林書荷表示，大家都是一條心，拼了就對了！

明日其他隊友就會到花蓮會合，也讓戰力吃緊的極速超跑能鬆一口氣。下半季加入的新洋將Shainah Joseph今日只有和球隊進行上午的訓練，下午則在場邊賣力地為隊友加油，林書荷表示，新隊友個性很活潑，就像球隊的開心果，也請大家繼續關注！