西武、統一雙獅交流戰　渡邊久信：郭俊麟掛帥先發

▲西武獅總經理渡邊久信。（圖／統一球團提供，下皆同）



記者黃詩崴／台南報導

統一獅與西武獅將在2月20、21日進行一軍交流戰，今（13）日統一舉辦開訓典禮，也請來西武總經理渡邊久信到場，不過因為交流戰是近期才敲定的行程，因此還沒決定好要推出哪些球員，可以確定這是本季首場比賽，將會擺出一軍陣容備戰，而台灣好手郭俊麟、吳念庭都將會在名單當中。

渡邊久信受邀出席統一獅開訓典禮，曾經來台打過3年球的渡邊一開口就先秀中文「大家好」向球迷問好，隨後在用台語說「拍謝拍謝（抱歉抱歉）」表示不會講中文，逗趣的開場也讓現場笑聲不斷。前一次西武獅交手統一獅是在2008年的亞洲大賽，西武以1比0險勝統一，但那場比賽是唯一賽後兩隊一起大合照的比賽，因此也讓渡邊感受到與台灣的連結溫度，過去幾年統一也與西武則是透過吉祥物、啦啦隊或是派球員前去秋訓來進行交流。

▲西武獅隊投手郭俊麟。

面對下個月的交流戰，渡邊久信表示這將會是開季前的第一場比賽，因此會排出在春訓表現較佳的球員，目前還不確定名單，但可以確定都會是「A段班」的球員，西武陣中有不少台灣好手，在這種具有意義性的比賽中，他會讓郭俊麟掛帥先發、吳念庭也將會上場獻技。

西武獅去年例行賽拿到88勝獨走日本職棒，不過在洋聯冠軍戰中敗給軟銀，今年陣中出走走了3名自由球員，戰力下滑不少，但渡邊久信認為這是一定會遇到的換血期，年輕球員也將獲得證明自己的機會，他也提到統一獅現在的陣容也都很年輕，跟他們一樣正面臨著換血潮。

統一獅總教練黃甘霖也表示還沒確定赴日的名單，同樣在春訓中觀察適當人選，但陣中有幾名重點培養新秀將會優先考量，像是古林睿煬等球員，希望透過國際交流的比賽，讓年輕球員得到成長。

▼統一、西武獅將在2月進行跨海交流戰。

