統一開訓頒年度傑出球員　郭阜林想當「沒問題先生」　

▲江辰晏、郭阜林、吳桀睿、獲球隊頒獎。（圖／統一獅提供，下皆同）



記者黃詩崴／台南報導

統一獅13日春訓開訓典禮，在開訓活動中統一頒發獎項給去年傑出選手，左投江辰晏獲突破獎；二壘手吳桀睿獲淬煉獎，拿下精進獎的郭阜林期許自己明年能成為「沒問題先生」，讓球隊拿冠軍沒問題！

▲江辰晏上賽季投出生涯年。

統一獅按照往例在開訓典禮上，頒發上賽季表現出色的選手，江辰晏上賽季繳出生涯年，全年出賽19場，拿下8勝4敗，防禦率3.46。江辰晏獲頒突破獎後發表感言，「自從我加入統一以後，去年第一次打進冠軍賽從來沒拿過冠軍，希望在隊史30週年能拿到生涯首冠。」

吳桀睿則是在去年迎來生涯首個完整賽季，出賽94場繳出120安、8轟、打擊率0.336的優異表現，獲得年度最佳九人二壘手獎，也獲球團頒發淬煉獎，不過吳桀睿季末因守備撲接弄傷右肩，動手術預估要到明年下半季才能復出。

▲郭阜林想成為「沒問題先生」。



精進獎則是頒發給郭阜林，他在去年繳出0.349/0.496/0.284的打擊三圍，並且還轟出全聯盟第2多的19發全壘打。郭阜林除了感謝防護員幫忙減少傷痛以及教練給予上場機會外，他還期許自己，「想成為『yes man（沒問題先生）』，這樣打出好表現沒問題；球隊拿冠軍沒問題；家裡開的豬腳店就會打5折也沒問題！」