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高中木聯／木棒聯賽邁入第15年　全國41隊參賽19日開打

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▲高中木聯頒獎。（圖／學生棒聯）

▲高中木聯。（圖／學生棒聯）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽邁入第15年，2019年將於19日展開107學年度的第一階段賽程，全國41支隊伍齊聚較勁，爭奪冠軍。

中華民國學生棒球運動聯盟高中聯賽原本採用鋁棒，自93學年度改成木棒組、鋁棒組，隊伍數也有成長趨勢，原本32支球隊，陸續有所增長，最少是95學年度26隊，最多則為104及105學年度達43隊，本屆則是41隊。

106學年度的冠軍隊伍穀保家商隊史已經累計5座冠軍是全國之最，高苑工商奪3冠居次，南英則為2冠，西苑高中、興大附農(原台中高農)、北科附工(原桃園農工)及平鎮高中都各拿1冠。

107學年度木棒聯賽第一階段賽事共41隊分8組，每組取3隊晉級第二階段，A組有陽明高中、花蓮體中、崇義高中、東石高中、南英商工；B組有彰化藝中、中興高中、中道中學、仁義高中、西苑高中；C組有南港高工、善化高中、強恕高中、義峰高中、平鎮高中；D組有屏東高中、嘉義高中、壽山高中、成德高中、成功商水。

E組有台南海事、麥寮高中、興大附農、高苑工商、新社高中；F組大理高中、大溪高中、玉里高中、育民工家、穀保家商；G組普門中學、東勢高工、華德工家、北科附工、三民高中；H組有仰德高中、鶯歌工商、陸興高中、美和高中、東大體中、秀峰高中。

晉級第二階段的24強，將於過年後2月18日至20日再分8組，每組取2隊晉級，第三階段16強賽每組取3名晉級第四階段且第一名為種子隊，第四階段為12強淘汰賽，每支球隊打進冠軍戰最少需要打13場比賽，考驗板凳深度與教練團調度能力，冠軍3月5日出爐。

關鍵字： 高中木棒聯賽15年
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