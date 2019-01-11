「總比在邁阿密閒晃好」　慘敗熱火厄文賽後獨自練投

▲厄文賽後獨自練投。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

波士頓塞爾提克在今（11）日作客熱火敗下陣來，賽後當家主控厄文（Kyrie Irving）認為全隊在防守上沒有做得太好，並且自己留在球場內做投籃訓練。接受訪問時表示，「留在球場訓練總比到邁阿密街頭閒晃好多了」

▲厄文在比賽中遭到熱火強森（James Johnson）顏扣。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



塞爾提克今天在比賽中攻守兩端都不如熱火，終場以99比115不敵熱火，厄文全場出賽35分鐘，超過5成命中率拿到22分、5籃板、5助攻表現不俗，不過在接受訪問時說到，「全隊在防守端沒有佔到有利的位子，因此被輕鬆得分，包括我自己在內也是，而且我還被顏扣了一球。」

慘敗熱火的塞爾提克，這是綠衫軍客場3連戰的首場比賽，接下來將面對魔術以及籃網，下一場對手魔術同樣在佛羅里達州因此綠衫軍今天仍舊下塌邁阿密的飯店，這也讓賽後厄文能夠待在球場進行投籃練習。

▲明星賽票選方面厄文大幅領先「閃電俠」韋德。（圖／達志影像／美聯社）



雖然厄文所屬的塞爾提克本季戰績暫居東區第五，但是身為「uncle drew」的他在明星賽第二階段球迷票選中，累積獲選238萬票成為東區後衛人氣王，領先第二名的熱火老將韋德（Dwyane Wade）將近一倍的票數。