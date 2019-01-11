運動雲

> >

「總比在邁阿密閒晃好」　慘敗熱火厄文賽後獨自練投

ETtoday運動雲

▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文賽後獨自練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

波士頓塞爾提克在今（11）日作客熱火敗下陣來，賽後當家主控厄文（Kyrie Irving）認為全隊在防守上沒有做得太好，並且自己留在球場內做投籃訓練。接受訪問時表示，「留在球場訓練總比到邁阿密街頭閒晃好多了」

▲厄文在比賽中遭到熱火強森（James Johnson）顏扣。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

塞爾提克今天在比賽中攻守兩端都不如熱火，終場以99比115不敵熱火，厄文全場出賽35分鐘，超過5成命中率拿到22分、5籃板、5助攻表現不俗，不過在接受訪問時說到，「全隊在防守端沒有佔到有利的位子，因此被輕鬆得分，包括我自己在內也是，而且我還被顏扣了一球。」

慘敗熱火的塞爾提克，這是綠衫軍客場3連戰的首場比賽，接下來將面對魔術以及籃網，下一場對手魔術同樣在佛羅里達州因此綠衫軍今天仍舊下塌邁阿密的飯店，這也讓賽後厄文能夠待在球場進行投籃練習。

▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星賽票選方面厄文大幅領先「閃電俠」韋德。（圖／達志影像／美聯社）

雖然厄文所屬的塞爾提克本季戰績暫居東區第五，但是身為「uncle drew」的他在明星賽第二階段球迷票選中，累積獲選238萬票成為東區後衛人氣王，領先第二名的熱火老將韋德（Dwyane Wade）將近一倍的票數。

關鍵字： NBA塞爾提克熱火厄文Kyrie Irving邁阿密
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門新聞

中職／中信兄弟不要郭泓志　劉志威：不會有進一步動作

中職／李振昌躍居兄弟第3高薪　威脅陳禹勳救援王3連霸

火箭拿甜瓜換JR創造雙贏？　某總管：只要騎士願接手安東尼

籃網致敬影片再現卡特360度爆扣　老飛人1戰遭3度打臉怒了

林書豪重返勇士或聯手費城3巨頭？　美媒評選5個最佳落腳處

SBL／剛獲單月MVP　裕隆超級洋將桑尼背傷下週可能就掰掰

讀者回應

﻿

最新新聞

1中信兄弟找第4位洋將　紐維拉是人選

2美專家建議七六人用西蒙斯換一眉哥

3生涯第17季　潘威倫尋300場先發

4工程師兼格鬥家　人生寫精彩一頁

552歲三浦知良繼續踢

熱門新聞

1不要郭泓志　兄弟：不會有進一步動作

2李振昌變兄弟第3高薪　威脅陳禹勳救援王

3火箭拿甜瓜換JR創造雙贏？

4卡特戰籃網遭3度「打臉」怒了

5美媒評選豪哥5個最佳落腳處有勇士

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林子偉當反毒大使現身南港高工　著霹靂小組裝：好帥！想穿回家

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366