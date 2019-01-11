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爐主騎士再傳噩耗　南斯韌帶拉傷休2至4周

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▲▼南斯（ Larry Nance Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲南斯( Larry Nance Jr.）將缺席2到4周。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

騎士目前已經吞下11連敗暫居聯盟爐主，陣中重要的內線球員南斯(Larry Nance Jr.)因右膝副韌帶撕裂將缺席2到4周，加上明星球星洛夫(Kevin Love)距離回歸也仍有一段時間，對於戰績不佳的騎士來說無疑是雪上加霜。

南斯在上季藉由交易案從湖人來到騎士，繼承了他爸爸老南斯(Larry Nance Sr.)的退休背號，並與騎士在季前簽下4年4500萬美元的延長合約。本季在詹姆斯(LeBron James)離隊以及洛夫僅打4場就受傷之下受到重用，出賽39場其中有17場先發，場均上場25.6分鐘是生涯最多，成績為8.8分、7.5籃板外帶3.2助攻，三項數據皆為生涯新高。

南斯是在9日與溜馬之戰受傷，並缺席10日與鵜鶘之戰，在經過MRI檢查後確定將休息2到4週，這代表他將缺席14日對決老東家湖人之戰，值得一提的是騎士隊上次獲勝是在12月19日對上溜馬之戰，當時便是靠著南斯投進絕殺球，因此少了他的騎士戰力更顯薄弱。他缺陣期間老將佛萊(Channing Frye)可能要負擔更多出場時間。

▼騎士老將弗萊（Channing Frye）。(圖／達志影像／美聯社)

▲騎士，弗萊（channing frye）。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA騎士南斯
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