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最後2秒補籃絕殺溜馬　騎士南斯：沒想太多本能反應

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▲南斯最後2秒關鍵補籃絕殺溜馬

記者陳瑞浩／綜合報導 

騎士於18日出戰溜馬，騎士南斯（ Larry Nance Jr.）於最後2秒關鍵補籃成功絕殺溜馬，騎士中止二連敗，也替客場三連戰之旅開第一勝，南斯賽後表示，「當時只想著我還能做什麼，很幸運可用單手將球補進，當下沒思考太多，就是本能的反應。」

騎士原本最後9秒還落後溜馬一分，暫停後戰術設計給胡德（Rodney Hood）接球後投籃，但胡德出手後球彈筐而出，南斯於2秒時直接單手將球補進完成絕殺，騎士終場以92比91氣走溜馬。

南斯表示，「教練畫了一個很棒的戰術，胡德出手時我當下專注想著我還能做什麼，他那球跑得很棒，只是沒有進，我也很幸運的撿到籃板，直接用單手補進，這就是一個本能反應，當下沒思考太多。」

▲▼南斯（ Larry Nance Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士南斯。（圖／達志影像／美聯社）

南斯全場拿下15分、16籃板、6助攻、3抄截表現，賽後騎士總教練德魯（Larry Drew）也稱讚他表現，「他打得很好，不只是那個補籃而已，全場表現都攻守俱佳。」

操刀最後一投未進的胡德表示，「南斯其實有跟我說，若我一出手他就會做好準備，結果他確實也做到了。」騎士近日已不再是開季時的東區墊底球隊，騎士戰績目前於東區領先老鷹與公牛，近5戰也收下2勝，此役全隊10人登錄也有9人於拉鋸比賽中上場有得分紀錄，也因此發揮團隊戰力以東區倒數第三之姿擊敗東區第三的溜馬，騎士下一場比賽將於20日客場出戰黃蜂。

▲▼胡德,Rodney Hood 。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士胡德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 騎士南斯溜馬NBA
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