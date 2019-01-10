遭字母哥強力傳球直接砸頭　哈登：超痛希望當時有看到

▲哈登此戰遭球砸頭。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

火箭與公鹿之戰，安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在比賽中的一次傳球直接砸在哈登(James Harden)臉上，反彈的力道大到讓字母哥重新掌握球權，之後還傳給伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)讓他投進三分球，這雖是無心之過但在賽後卻成為另類焦點。

這場比賽聚焦在哈登與「字母哥」安戴托昆波兩大本季MVP熱門的正面對決，第四節9分02秒字母哥背框面對塔克(PJ Tucker)的防守，但當他想快速分球給底線的布洛格登(Malcolm Brogdon)時直接將球砸在哈登臉上，讓他馬上倒地，球的反彈力量大到讓安戴托昆波可以重新掌握球權，隨後將球傳給伊利瓦索瓦命中三分讓公鹿將分差拉開到15分。

▲哈登遭字母哥傳球打臉。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）



雖然最後火箭一度將分差縮小到僅剩3分，但哈登在最後連續4次三分出手皆落空，讓公鹿以116比109獲勝。哈登賽後受訪時表示，「即使今天我們沒贏球，但我們仍然很拚，在第三節讓對手得38分實在太多了，這決定了比賽最後的結果，整體而言，我覺得我們四節比賽都打得夠努力，只是需要繼續進步。」

安戴托昆波在砸到哈登後便有向他道歉，而哈登表示，「當時我真的沒看到球，超痛的，我甚至不知道當時發生什麼事，我不需要他對我道歉，我只希望當時能看到那球。」

▼安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo) 率隊擊敗火箭。（圖／CFP）