聯盟MVP熱門正面對決　字母哥27+21力壓哈登42分

▲安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)率公鹿擊敗火箭 。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

公鹿與火箭東西區兩隻強權正面對決，也是兩位聯盟MVP最熱門候選人哈登(James Harden)與安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)本季首度對決，哈登雖然攻下全場最高42分但公鹿在安戴托昆波25分以及生涯新高21籃板的帶領下以116比109在火箭主場帶走勝利。

公鹿總教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)賽前不願透漏要怎麼防守哈登僅表示會派出6個人輪流防守。比賽一開始字母哥就率先上籃開張，公鹿替補布朗(Sterling Brown)的三分球命中後領先到達7分，哈登隨後投進個人本場比賽第一顆進球，火箭在小瑞佛斯(Austin Rivers)首節結束前的壓哨三分球取得領先。

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▲瑞佛斯壓哨三分球。

哈登在次節爆發，三度在三分線外製造犯規包含一次四分打，單節攻下16分，公鹿布洛格登(Malcolm Brogdon)展現破壞力幾次切入都成功得手，但是在火箭拿3分公鹿回擊2分的情況下，上半場打完火箭取得60比54的領先，字母哥上半場就繳出11分13籃板的雙十成績。

易籃再戰後，布洛格登的罰球幫助公鹿反超，兩隊各有一波9比0的攻勢，哈登的跳投讓火箭取得8分領先。第三節最後4分半鐘火箭三分手感冰冷頻頻給公鹿快攻輕鬆切入禁區的機會，伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)和字母哥發揮出色，後者還在壓哨前搶下進攻籃板補進兩分，讓公鹿打出單節38比23的攻勢。

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▲字母哥壓哨補籃。

決勝節火箭在9分40秒塔克(PJ Tucker)的三分球命中後才終結長達6分多鐘只靠罰球得分的窘境，哈登還在防守時被字母哥的一次傳球直接擊中臉部，火箭在這次意外事件後打出8比2的攻勢就像是被打醒了一樣，布洛格登和羅培茲(Brook Lopez)雖然各進1球止血，但哈登又連飆2記三分，將分差縮小到5分。

▲火箭一哥哈登此戰攻下42分。（圖／CFP）

最後2分鐘兩隊僅僅只有3分差距，哈登連續4次三分出手皆沒進，安戴托昆波則是靠著罰球以及補籃攻下5分幫助公鹿鎖定勝局在這場年度MVP候選人的對決中佔到上風。

公鹿布洛格登攻下全隊次高的24分，密德爾頓(Khris Middleton)15分，板凳出發的布朗攻下13分。火箭方面卡佩拉(Clint Capela)18分13籃板，替補的格林(Gerald Green)16分

▼哈登與字母哥精彩片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)