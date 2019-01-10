諾艾爾傷勢不如預期嚴重　通過腦震盪測試即可歸隊　

▲雷霆諾艾爾(Nerlens Noel)重摔落地。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

昨(9)日比賽因頭部嚴重落地提前退場的諾艾爾(Nerlens Noel)目前已經出院，雖然在當時落地時一度失去意識，在初步的檢查後，不論是手部、腿部或是臉部都沒有嚴重的損傷，但必須要接受聯盟的腦震盪測試後才能重新回到球場，目前歸期未定。

諾艾爾本季轉戰雷霆主要擔任亞當斯(Stevevn Adams)的替補，目前上場39場比賽已經是近4季最多，場均5.1分、4.7籃板、1.4阻攻，他和亞當斯在禁區的防守能力是雷霆隊防守效率值排在聯盟前段班的主因。在與灰狼之戰中他為了防守威金斯(Andrew Wiggins)的灌籃在空中被威金斯的手肘打到隨後頭部重摔落地，遭擔架抬出。

▲諾艾爾嚴重受傷。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

諾艾爾在2013年第一輪第6順位被鵜鶘隊選中，隨後被交易到七六人，但第一年便因為膝蓋傷勢整季報銷。在2014-15球季復出之後，在重建中的七六人就大多擔任先發，並獲選年度新秀第一隊。2017年他轉戰獨行俠因傷勢影響並未有太多發揮，在今年季前與雷霆簽約。

本季諾艾爾是近年健康狀態最好的一次，幸運的是這次傷勢經過檢查並未非常嚴重，只需要休息幾天並接受聯盟腦震盪測試便可以歸隊，而他不在期間雷霆將由派特森(Patrick Patterson)補上位置。

▼派特森(Patrick Patterson)本季並沒有太多上場時間。（圖／達志影像／美聯社）