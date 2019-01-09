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諾艾爾遭威金斯揮到臉　頭部重摔落地遭抬出場

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▲雷霆諾艾爾(Nerlens Noel)重摔落地。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆諾艾爾(Nerlens Noel)重摔落地。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃琮舜／綜合報導

雷霆替補中鋒諾艾爾(Nerlens Noel)在與灰狼之戰第三節防守威金斯(Andrew Wiggins)灌籃時遭到他的手肘打臉，且頭部嚴重落地，躺在地上久久無法移動，最後藉由擔架將他抬出場，現場的雷霆球迷與球員都低頭為他祈禱。賽後總教練多諾萬(Billy Donovan)僅表示諾艾爾在醫院接受治療，並沒有進一步的消息。

在第三節5分40秒時諾艾爾與衛斯布魯克(Russell Westbrook)完成一次漂亮的空中接力，隨後在防守提格(Jeff Teague)時被拉到底線，發現威金斯切入禁區沒人時趕緊回到場上跳起來試圖干擾，不但被吹判犯規還重摔落地。事情發生之後許多球迷都摀著臉露出擔心的神情，衛斯布魯克與佛格森(Terrance Ferguson)也在一旁為他祈禱。

▲諾艾爾重摔片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

事件後兩隊之間火藥味提升，提格和施洛德(Dennis Schroder)發生推擠衝突，讓提格吞下兩次技術犯規出場。而根據雷霆隨隊記者報導，施洛德在隊醫治療諾艾爾期間對灰狼球員的反應感到不爽甚至大吼說，「你們在笑什麼？」，這很有可能是這次衝突發生的主因。

爵士米歇爾(Donovan Mitchell)、拓荒者麥卡倫(CJ McCollum)以及威金斯都在個人twitter上發文替諾艾爾祈禱。

▼威金斯替諾艾爾祈禱。

關鍵字： NBA諾艾爾
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