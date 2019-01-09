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威金斯本季新高40分　灰狼換少帥首戰即退雷霆

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▲▼威金斯(Andrew Wiggins)。（圖／路透社）

▲威金斯(Andrew Wiggins)本戰攻下40分。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

灰狼更換總教練後首戰客場挑戰雷霆，威金斯(Andrew Wiggins)砍進本季新高40分，在衛斯布魯克(Russell Westbrook)最後兩次三分出手沒能命中之下以119比117拿下2連勝，也是新任代總教練桑德斯(Flip Saunders)的生涯首勝。

灰狼羅斯(Derrick Rose)持續缺戰，威金斯和喬治(Paul George)在上半場互相飆分，兩人在上半場結束前各自投進一顆三分球，讓兩隊以64比64進入下半場，威金斯在半場就攻下24分，喬治也攻下18分。

下半場一開始兩隊持續拉鋸，在第三節5分16秒時威金斯嘗試灌籃但手肘打到防守他的諾艾爾(Nerlens Noel)臉上，讓他重摔退場，這一小插曲讓雙方接下來的比賽打得較為火爆，在4分17秒衛斯布魯克上籃命中後，另一邊的施洛德(Dennis Schroder)推了提格的手一下，提格(Jeff Teague)大動作回擊，最後提格領到技術犯規遭罰出場。

▲提格遭到驅逐出場。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

提格退場後灰狼頻頻製造犯規打出一波12比2的攻勢反超，決勝節一度領先多達9分，1分14秒衛斯布魯克的上籃讓雷霆重新要回領先，威金斯製造犯規兩罰俱中，奧克基(Josh Okogie)命中關鍵三分，剩下21秒還保有2分領先的灰狼卻發生走步違例，但衛斯布魯克2次三分沒進，喬治抓下進攻籃板後的上籃也沒能命中，讓雷霆以2分之差飲恨。

灰狼另一位狀元唐斯(Karl-Anthony Towns)攻下20分9籃板，板凳出發的薩里奇(Dario Saric)攻下15分。雷霆得分最高的是喬治的27分，衛斯布魯克25分5籃板16助攻，亞當斯(Steven Adams)20分12籃板。

▼衛斯布魯克錯失兩次最後一擊機會。

關鍵字： NBA威金斯灰狼雷霆
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