威金斯本季新高40分　灰狼換少帥首戰即退雷霆

▲威金斯(Andrew Wiggins)本戰攻下40分。(圖/路透社)

記者黃琮舜/綜合報導

灰狼更換總教練後首戰客場挑戰雷霆,威金斯(Andrew Wiggins)砍進本季新高40分,在衛斯布魯克(Russell Westbrook)最後兩次三分出手沒能命中之下以119比117拿下2連勝,也是新任代總教練桑德斯(Flip Saunders)的生涯首勝。

灰狼羅斯(Derrick Rose)持續缺戰,威金斯和喬治(Paul George)在上半場互相飆分,兩人在上半場結束前各自投進一顆三分球,讓兩隊以64比64進入下半場,威金斯在半場就攻下24分,喬治也攻下18分。

下半場一開始兩隊持續拉鋸,在第三節5分16秒時威金斯嘗試灌籃但手肘打到防守他的諾艾爾(Nerlens Noel)臉上,讓他重摔退場,這一小插曲讓雙方接下來的比賽打得較為火爆,在4分17秒衛斯布魯克上籃命中後,另一邊的施洛德(Dennis Schroder)推了提格的手一下,提格(Jeff Teague)大動作回擊,最後提格領到技術犯規遭罰出場。

▲提格遭到驅逐出場。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

提格退場後灰狼頻頻製造犯規打出一波12比2的攻勢反超,決勝節一度領先多達9分,1分14秒衛斯布魯克的上籃讓雷霆重新要回領先,威金斯製造犯規兩罰俱中,奧克基(Josh Okogie)命中關鍵三分,剩下21秒還保有2分領先的灰狼卻發生走步違例,但衛斯布魯克2次三分沒進,喬治抓下進攻籃板後的上籃也沒能命中,讓雷霆以2分之差飲恨。

灰狼另一位狀元唐斯(Karl-Anthony Towns)攻下20分9籃板,板凳出發的薩里奇(Dario Saric)攻下15分。雷霆得分最高的是喬治的27分,衛斯布魯克25分5籃板16助攻,亞當斯(Steven Adams)20分12籃板。

▼衛斯布魯克錯失兩次最後一擊機會。

Russ went for the win...twice pic.twitter.com/G7eLA97u4g