助七六人挺過「過程」　科溫頓心寒球團沒先告知他被交易

▲科溫頓（Robert Covington）覺得不被七六人尊重。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

過去在七六人時期是高層的愛將，不過科溫頓（Robert Rovington）8日爆料球隊根本不重視他，先前自己被交易至灰狼的消息，是從社群媒體才知道的。

「我在社群媒體發現被交易的消息，」科溫頓8日向《The Philadephia Inquirer》記者陶德（Sarah Todd）大吐苦水，「我發現這件事是在球隊會議結束大概5分鐘之後，然後總教練布朗（Brett Brown）與總管布蘭登（Elton Brand）才告訴我這件事，但在之前我已經知道了自己被交易了。」

2013年選秀或落選新秀科溫頓，之後獲得火箭青睞代表出戰夏季聯盟，並且簽下複數年合約，不過當時他大多都在發展聯盟出賽，2014年遭到釋出才被七六人延攬。七六人前總管辛奇（Sam Hinkie）發覺科溫頓的潛能，將它打造成聯盟最被低估的3D型側翼前鋒，最終於2018年入選年度防守第一隊。

科溫頓雖然是七六人高層的愛將，但最後的下場卻不被受到重視，11月初七六人為了獲得與灰狼鬧不和的明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），將他與薩利奇（Dario Saric）、貝勒斯（Jerryd Bayless）送走。科溫頓在意的並不是被交易，而是沒有先被球團通知就被交易。

科溫頓幫助七六人挺過最黑暗的時期「The Process」，上季好不容易將「過程」轉換為戰績，並且獲得七六人4年6200萬美元續約，但他沒辦法與球隊共享榮耀就被交易。

「回頭看看我與球隊一起挺過難關，我以為與球隊之間的情感與眾不同，但最後卻沒有得到應有的尊重... 那樣的感覺真的很怪，」科溫頓繼續說道，「不過我現在也已經看開了。」