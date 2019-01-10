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威金斯罵施洛德是「Gay」？　迅速發推特澄清並未歧視

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▲▼威金斯(Andrew Wiggins)。（圖／路透社）

▲威金斯(Andrew Wiggins)此戰表現優異卻在賽後訪問時惹出爭議。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

威金斯(Andrew Wiggins)在與雷霆之戰砍下本季新高的40分，比賽途中施洛德(Dennis Schroder)和提格(Jeff Teague)發生一次激烈衝突，威金斯在賽後受訪時罵施洛德就像是「Gay(同性戀)」一樣，訪問影片馬上被質疑有歧視同性戀的意思，隨後威金斯也火速在個人twitter上發文澄清。

▲威金斯賽後受訪影片。（約2:13秒處說出Gay）（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

事情的導火線是由於威金斯在一次灌籃中間接讓諾艾爾(Nerlens Noel)重摔退場，雷霆替補後衛施洛德在隊醫治療期間看到灰狼球員之間還在嬉鬧感覺非常不爽，在之後他便與提格發生衝突，而由於提格動作較大所以遭驅逐出場。賽後威金斯在談到這件事時表示，「我不知道施洛德怎麼了，他就是“Gay”，不知道什麼原因突然表現得很瘋狂，不過他不是那種我會視為很難對付的球員，完全不是。」

▲施洛德與提格比賽中發生衝突。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

訪談影片一出現威金斯馬上受到批評，讓他一連發了兩條推特澄清自己並未使用那個字，表達自己對於同性戀是非常支持，並表示自己永遠不可能用任何形式歧視他們。在過去NBA曾經因為約基奇(Nikola Jokic)使用對同性戀者帶有貶義甚至有些攻擊性的語言開罰25000美元，聯盟目前尚未對此事有回應。

▼威金斯連發兩條twitter澄清。

關鍵字： NBA威金斯施洛德
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