運動雲

> >

恩比德比賽中跑去坐觀眾席　認為比賽太容易需球迷激勵

ETtoday運動雲

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人在主場與巫師之戰，在第二節單節淨勝20分的情況下早早就鎖定勝局，陣中球星恩比德(Joel Embiid)甚至在比賽中跑到觀眾席坐，並讓原位子的小孩坐到他的大腿上。賽後他特別感謝費城球迷的激勵讓他在較輕鬆的比賽也能更專注於場上。

恩比德此戰只在前三節上場23分鐘拿下20分10籃板，連續第9場繳出雙十數據追平個人職業生涯最佳，他在賽後說，「我感受到費城球迷很多的愛，我覺得我也回饋給他們很多，有時候比賽很容易會讓人鬆懈，我總是需要有人能激勵我，讓我打得更努力，保持統治力，而這些就是費城球迷做的事，我很希望職業生涯都在這裡度過，我願意為了這些球迷打球。」

在比賽進行中恩比德還不忘與球迷互動，他去坐了觀眾席第二排一位小球迷的位子並讓他坐在自己的大腿上，賽後他表示那裡的視野非常棒。談到當時與小球迷的對話，恩比德則說，「我只是問他幾歲跟叫什麼名字，以及長大後是否想打籃球，而他回答我是。」

▼恩比德跑去坐觀眾席。

關鍵字： NBA恩比德七六人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

推薦閱讀

諾艾爾遭威金斯揮到臉　頭部重摔落地遭抬出場

七六人沙米特8記三分本季新秀最高　恩比德摸額頭測溫度

約基奇2.4秒致勝拋投轟29分大三元　金塊驚險滅熱火

威金斯本季新高40分　灰狼換少帥首戰即退雷霆

熱門新聞

中職／富邦悍將公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

麥克海爾斷言KD鐵定離開勇士　找其他大咖自由球員一起跳槽

林書豪本季首度先發飆20+9　比下羅瑞16+6老鷹仍不敵暴龍

中職／富邦悍將13日開訓　蔡承儒有重大消息宣布

薩爾滑球被公認最噁心！　大谷「惡魔指叉」也上榜

馬查多加盟洋基？　老婆嚮往紐約握有關鍵決定權

讀者回應

﻿

最新新聞

1官網預測再變　陳偉殷變第4號先發

2網羅郭泓志？兄弟：內部討論有無需求

3台壽保第6作收　未來加強打擊

4討論中華隊組成　馮勝賢：往好的方向走

5南韓滑冰女將控：17歲起遭教練性侵

熱門新聞

1富邦公布教練團陣容　黃浩然、柏安力加入

2麥帥斷言KD離開勇士找其他大咖合作

3林書豪本季首度先發飆20+9

4富邦13日開訓　領隊有重大消息宣布

5薩爾滑球被公認最噁！大谷也上榜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366