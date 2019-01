恩比德比賽中跑去坐觀眾席　認為比賽太容易需球迷激勵

▲七六人恩比德。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

七六人在主場與巫師之戰,在第二節單節淨勝20分的情況下早早就鎖定勝局,陣中球星恩比德(Joel Embiid)甚至在比賽中跑到觀眾席坐,並讓原位子的小孩坐到他的大腿上。賽後他特別感謝費城球迷的激勵讓他在較輕鬆的比賽也能更專注於場上。

恩比德此戰只在前三節上場23分鐘拿下20分10籃板,連續第9場繳出雙十數據追平個人職業生涯最佳,他在賽後說,「我感受到費城球迷很多的愛,我覺得我也回饋給他們很多,有時候比賽很容易會讓人鬆懈,我總是需要有人能激勵我,讓我打得更努力,保持統治力,而這些就是費城球迷做的事,我很希望職業生涯都在這裡度過,我願意為了這些球迷打球。」

在比賽進行中恩比德還不忘與球迷互動,他去坐了觀眾席第二排一位小球迷的位子並讓他坐在自己的大腿上,賽後他表示那裡的視野非常棒。談到當時與小球迷的對話,恩比德則說,「我只是問他幾歲跟叫什麼名字,以及長大後是否想打籃球,而他回答我是。」

▼恩比德跑去坐觀眾席。

@JoelEmbiid took this young fan’s seat. So he gave up his lap!! @sixers #process #TrusttheProcess #class pic.twitter.com/DXhKYAmZYb