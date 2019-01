約基奇2.4秒致勝拋投轟29分大三元　金塊驚險滅熱火

▲金塊約基奇(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導



金塊9日出戰熱火,金塊「小丑」約基奇(Nikola Jokic)此役繳出29分、11籃板、10助攻大三元表現,但金塊仍與熱火直到最後22秒仍戰成平手,最後約基奇靠著2.4秒的高難度拋投驚險取得2分領先,熱火隨後也發生發球失誤斷送扳平比賽機會,終場金塊以103比99驚險擊敗熱火,目前仍以27勝12敗排名西區第一。

此役上半場兩隊呈現互咬狀態,熱火靠著溫斯洛(Justise Winslow)於第二節末打出一波6比0攻勢取得3分領先進入到下半場。熱火溫斯洛在第三節在延續進攻火力連下4分,但金塊莫瑞(Jamal Murray)與米爾塞普(Paul Millsap)立即跳出滅火,兩隊第三節仍戰成平手。

第四節熱火靠著阿德巴約(Bam Adebayo)與理查森(Josh Richardson)打出一波6比4攻勢,熱火於3分鐘時取得4分微幅領先,但金塊再靠米爾塞普再取6分,金塊就此反超2分,兩隊讀秒階段連3次出手不進,熱火也在金塊畢斯利(Malik Beasley)發生失誤掉球後獲得球權。

Nikola Jokic (29 PTS, 11 REB, 10 AST) records his 4th triple-double of the season in the @nuggets road victory! #MileHighBasketball pic.twitter.com/IIiH7qOREi