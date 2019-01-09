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約基奇2.4秒致勝拋投轟29分大三元　金塊驚險滅熱火

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▲▼約基奇,Nikola Jokic。（圖／CFP）

▲金塊約基奇（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

金塊9日出戰熱火，金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）此役繳出29分、11籃板、10助攻大三元表現，但金塊仍與熱火直到最後22秒仍戰成平手，最後約基奇靠著2.4秒的高難度拋投驚險取得2分領先，熱火隨後也發生發球失誤斷送扳平比賽機會，終場金塊以103比99驚險擊敗熱火，目前仍以27勝12敗排名西區第一。

此役上半場兩隊呈現互咬狀態，熱火靠著溫斯洛（Justise Winslow）於第二節末打出一波6比0攻勢取得3分領先進入到下半場。熱火溫斯洛在第三節在延續進攻火力連下4分，但金塊莫瑞（Jamal Murray）與米爾塞普（Paul Millsap）立即跳出滅火，兩隊第三節仍戰成平手。

第四節熱火靠著阿德巴約（Bam Adebayo）與理查森（Josh Richardson）打出一波6比4攻勢，熱火於3分鐘時取得4分微幅領先，但金塊再靠米爾塞普再取6分，金塊就此反超2分，兩隊讀秒階段連3次出手不進，熱火也在金塊畢斯利（Malik Beasley）發生失誤掉球後獲得球權。

▲金塊約基奇拿下大三元

最後22秒熱火靠著阿德巴約的驚險勾射將比賽扳平，金塊取得最後一擊機會，2.4秒金塊約基奇接獲莫瑞傳球後險遭熱火阿德巴約封蓋，但他仍高拋出手將球放進，金塊也就此取得領先。

隨後熱火打算以空中接力結束比賽，但歐利尼克（Kelly Olynyk）於發球時卻直接將球傳出界外，熱火也斷送追平機會，最後0.9秒熱火不得不使用犯規戰術，熱火球迷顯然相當無奈，金塊莫瑞站上罰球線時還發生球遭球迷衝出來將球抱走的插曲，但莫瑞仍穩穩罰進第二球，終場金塊就以4分差熄滅熱火。

金塊約基奇繳出29分、11籃板、10助攻大三元表現，米爾塞普也有12分、9籃板、5助攻，萊爾斯（Trey Lyles）板凳出發也有15分表現。

熱火此役雖然團隊發揮出色共7人得分上雙，但無奈關鍵時刻發生失誤斷送追平機會，威特斯（Dion Waiters）繳出全隊最高15分，溫斯洛、懷特塞德（Hassan Whiteside）、理查森各拿下12分，韋德（Dwyane Wade）則有10分、6助攻。

 ▼金塊莫瑞罰球時球遭球迷抱走

關鍵字： 熱火金塊約基奇NBA
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