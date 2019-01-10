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選秀狀元換來的「敗投王」　米勒1年短約簽遊騎兵

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響尾蛇米勒（Shelby Miller）（圖／達志影像／美聯社）

▲米勒（Shelby Miller）加盟遊騎兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在大聯盟打滾7年的米勒（Shelby Miller），最有名的事蹟莫過於2015年投出17敗聯盟敗投王後，響尾蛇執意用選秀狀元史旺森（Dansby Swanson）將他交易過來。經過Tommy John手術的3年低潮，遊騎兵以1年200萬美元網羅給他一次證明身手的機會。

「我認為我們捕進相對年輕又具有實力的投手。對於健康方面的疑慮，我們認為在這一年的復健後，米勒的球更沉了，我們期待他今年跟我們的合作。」遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）在以1年200萬、300萬美元激勵獎金簽下米勒後說道。

現年28歲米勒雖然在2013、2014年於紅雀街繳出雙位數勝投，但2015年轉戰勇士之後卻成為聯盟最悲情的投手，創下連23場先發不勝的難堪隊史紀錄，6勝17敗是聯盟的敗投王。

儘管如此米勒當年的成績相當優異，3.02防禦率吃下205.1局標出171K，響尾蛇看上米勒的潛力用該年選秀狀元史旺森，加上當時名列大聯盟百大新秀的布雷爾（Aaron Blair）與主戰外野手英西阿提（Ender Inciarte）將他交易過來。

不料米勒來到響尾蛇之後因傷表現快速下滑，2016年6.15防禦率3勝12敗，2017年只出賽了4場就決定進行Tommy John手術，去年復出僅投了5場，10.69防禦率0勝4敗。

遊騎兵在這個休賽期積極補強投手戰力，在簽下米勒之前還搶下季中被交易到洋基的前金鶯王牌投手林恩（Lance Lynn），與2017年投出無安打比賽後進行Tommy John手術2018年從未出賽的33歲老將瓦奎茲（Edinson Volquez）。

關鍵字： 遊騎兵米勒響尾蛇敗投王
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