葛瑞芬轉隊後首回洛杉磯　單場0籃板生涯首次　　

▲活塞葛瑞芬(Blake Griffin)此戰0籃板。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

活塞球星葛瑞芬(Blake Griffin)在10日於轉隊後首次踏入前東家快艇的主場史坦波中心，但他面對的是洛杉磯另外一支球隊湖人。最終湖人在庫茲馬(Kyle Kuzma)生涯新高41分的率領下以113比100擊退活塞，葛瑞芬雖然攻下全隊最高16分但卻是生涯首次沒有抓下任何籃板，寫下難堪紀錄。

葛瑞芬生涯前7季都效力快艇隊，上季季中被交易至活塞。葛瑞芬談到再次回到洛杉磯時表示，「我作為湖人隊的客場球隊在這裡打球已經很多次了，所以我對於這情況並不陌生，因此感覺並沒有什麼不同。」但加上此戰活塞近10戰吞下8敗已經跌出東區第9名，讓葛瑞芬沮喪的表示球隊無法做到他們想做的事。

▲湖人庫茲馬砍下生涯新高41分。（圖／達志影像／美聯社）

砍下生涯新高的庫茲馬也盛讚葛瑞芬，「防守葛瑞芬總是不容易，特別是對我來說，他比我強壯太多了，很多隊友都幫我協防而我們也很好的執行比賽計畫，這是我們能夠讓他只得16分的原因。」

葛瑞芬生涯場均籃板數為9.1顆但此戰卻是一顆籃板也沒抓下，主要原因可能在於葛瑞芬本季的攻擊型態已經不像以前不斷的往禁區攻擊籃框，他本季場均三分球出手數高達6.4次為生涯最高，而此戰他也在三分線上出手了8次。1月13日活塞將同場地面對快艇，屆時葛瑞芬可能會有更多感觸。

▼葛瑞芬(Blake Griffin)現在是活塞的指標球星 。（（圖／達志影像／美聯社）