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馬查多加盟洋基？　老婆嚮往紐約握有關鍵決定權

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▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球員馬查多（Manny Machado）網羅傳聞不斷，但未來究竟情歸何處，目前還沒有個答案，但根據紐約每日新聞報導，最後關鍵的決定權不在馬查多本人身上，而是他的老婆雅妮（Yainee Machado）。

馬查多在休賽季陸續與球隊會談，包括白襪、費城人和洋基都積極爭取加盟，據報導指出，雅妮對於馬查多的決定有著強烈的影響力，而她也相當嚮往在紐約生活，洋基被認為將是馬查多的首選球隊。

在洋基跟拉抬進價碼下，馬查多有望獲得一張優渥的合約報價，外傳預計會收到一張2.2億至2.7億美元之間的報價，合約長度可能突破7年，雖然洋基很想簽馬查多，但若他開出7年2.7億美元合約最高報價，洋基也將再三考慮。

馬查多預計將在白襪、費城人和洋基3隊之中做出選擇，而白襪為了在這場爭奪戰脫穎而出，先是交易大舅子阿隆索（Yonder Alonso），接著又簽下他的好朋友傑伊（Jon Jay），就是希望馬查多能多考慮來到芝加哥生活。

根據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，馬查多的老婆除了握有關鍵決定權之外，最終能夠影響馬查多的決定，還是取決於價碼的多寡，現在就看白襪、費城人和洋基誰能提出最優渥的合約來打動馬查多了。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基馬查多
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