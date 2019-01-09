亞足賽／韓光成8分鐘領2黃牌出場　朝鮮0比4慘敗沙烏地

▲亞洲盃,朝鮮vs沙烏地,韓光成犯規。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃小組賽正在阿聯進行，E組的朝鮮出戰沙烏地阿拉伯，沙烏地實力較有優勢，朝鮮多次化解門前危機，不過效力於義甲卡利亞里的韓光成卻在上半場紅牌出場，最終朝鮮沒能攻破沙烏地大門以0比4落敗。

朝鮮為了力拼暌違39年再度小組出線而來，朝鮮主帥金永峻賽前提到，「被分在E組是一個相當困難的組別，碰上卡達和黎巴嫩將會是很好的對手，今年我們有能力可以拿到更好的成績，我當然希望球隊可以創造歷史，我也告訴所有球員，在比賽場上的90分鐘都要全神貫注，做好自己的工作。」

本次交手，上半場第12分鐘沙烏地起腳偏門，門將李明國奮力一撲，第15分鐘張國哲化險，第22分鐘朝鮮門前再出現危機，鄭日冠趕緊將球清出，朝鮮難以將球帶過半場，第28分鐘Hattan Babhir從左路一腳遠射打進球門右下角，李明國難以反應，沙烏地1比0領先，第34分鐘韓光成頭頂但偏了。

第35分鐘韓光成犯規吞黃牌，第38分鐘Hattan Babhirll開自由球後，Hussein Ai Moghawi後腳跟勾了一下進球，沙烏地2比1，第43分鐘韓光成從後面放倒沙烏地球員，再吃一張黃牌轉紅牌出場，朝鮮少一人進入下半場，第70分鐘Dawsari推射遠角進球，第87分鐘，朝鮮出現失誤，讓Muwallad再進球。

終場朝鮮就以0比4慘敗沙烏地，全場只掌握了23％控球時間，7次射門只有2次射正，犯規則是11次，加上韓光成領紅牌，下一場將無法出賽，對於朝鮮戰力將會是一大影響，朝鮮接下來要遇上卡達；沙烏地則是對決黎巴嫩。