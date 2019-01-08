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爆米花／無安打比賽開場　吳昇峰終戰第6勝奪勝投王

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▲合庫教練林加祐（左）與吳昇峰（右）擊掌慶祝勝投王。（圖／記者楊舒帆攝）

▲合庫教練林加祐（左）與吳昇峰（右）擊掌慶祝勝投王。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

吳昇峰爆米花聯盟首戰就演出無安打比賽，例行賽最後一戰的挑戰則是個人生涯首座投手獎，8日對戰台南市中繼2局，成功擔任轉運手，拿到第6勝，超越原本同樣排名5勝的楊翔皓、鄭智鴻如願獲得勝投王，接下來要為球隊拚總冠軍二連霸。

吳昇峰爆米花聯盟在此戰賽前拿下5勝，他坦言，「一開始狀況維持高檔，但中間有一場在台東的比賽投8局後手指被砸中，休息一下有影響手感，最近幾場是比較跌跌撞撞，球路沒發揮得很好。」

吳昇峰狗年大豐收，在亞運抗韓成功，也締造了無安打比賽，上一屆爆米花聯盟是合庫封王功臣，拿下MVP，但生涯從未拿過投手獎，他說，「去年就很在意，跟崇越的高塩將樹比較，差了一點，今年每場都有特別注意。」

吳昇峰此戰中繼2局無失分，隊友火力相挺，在他投球時剛好逆轉，確定成為勝投王，他說，「每次我投時，隊友給我的分數都還蠻多的，要感謝他們，也會請客。」吳昇峰本屆爆米花聯盟累計40.2局失責失7分，奪6勝1敗。

順利拿到生涯首座投手個人獎固然開心，但吳昇峰也說，「球隊戰績比較重要，我們把目標放在冠軍。」合庫拚衛冕，若能在農曆年前拿下二連霸，就可成為狗年很好的句點。

關鍵字： 爆米花聯盟合庫吳昇峰
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