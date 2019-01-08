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中職／郭泓志復出？隊友不知講真講假　蔣智賢：必須這麼做

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▲▼ ▲▼ 富邦金控第一社會福利基金會「讓愛轉動，為你加油！」公益球敘 。（圖／記者周書羽攝）

▲富邦悍將蔣智賢（左起）、胡金龍、林益全、林哲瑄與陳金鋒 。（圖／記者周書羽攝）

記者歐建智／新北報導

「不死鳥」郭泓志在IG說要復出，富邦悍將蔣智賢說：「不知開玩笑或嚴肅？他是必須要這麼做。」林哲瑄表示，郭泓志復出對投手及任何選手都是榜樣，警惕自己要做很多東西才能應付比賽。林益全說：「不知講真講假，如果是真的就很開心，假的也尊重他的決定。」

郭泓志去年季後賽後宣告引退，富邦悍將極力慰留，希望他繼續留在球隊，溝通下一球季的規劃。但郭泓志在1月7日於IG上寫著「昨天再次看#後勁王建民，感動依舊，再次看看銀行戶口，我決定復出了。」

蔣智賢表示，郭泓志復出給後輩選手激勵，他的故事很精彩，復出是一件好事，去年相處蠻開心的，他在場下會激勵年輕選手，讓氣氛活絡一點。

「郭泓志是開玩笑或嚴肅嗎？他是必須要這麼做，他是有能力的選手，不可能輕易放棄掉從小到大的興趣，po這個文，大家聽到都很開心。」

林哲瑄表示，「如果郭泓志真的要復出，會很開心，他是帶給我們榜樣，總是最早到球場，需要做很多準備才能投1場比賽，且是開過很多次刀的選手，對投手及任何選手都是榜樣，更警惕著自己要做很多東西才能應付比賽。」

談到郭泓志可能復出，林益全說：「大家都很開心，尊重學長決定，他在球隊扮演老大哥，很搞笑的一個人，不知說真說假，說真的的話，大家會很開心，講假的的話，尊重他的決定。」

胡金龍在8日一早才從美國飛抵台灣，對於郭泓志復出並不清楚，他說：「沒有看社群訊息，如果要回來是很好，等他回來，他很照顧我。」

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