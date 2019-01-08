土耳其火槍兵轟坎特　不是因怕被暗殺才不打倫敦賽

▲特克魯與土耳其官方關係良好。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

尼克與巫師將在1月18日(台灣時間)於倫敦進行海外賽，尼克中鋒坎特（Enes Kanter）表示因為害怕被土耳其政府暗殺因此不會參加。對此前NBA球員土耳其火槍兵特克魯（Hedo Turkoglu）公開表示，坎特根本是在「政治誹謗」

pic.twitter.com/wViuAeRl1Z — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) 2019年1月7日

坎特在上週表示將不會隨隊參與倫敦賽，因為他曾怒罵土耳其現任總統，所以遭到土耳其政府通緝，導致他也無法回到土耳其。特克魯在推特上寫道，「我們都知道坎特早在2017年就因為簽證的問題不能到很多國家，換言之他這次不參加倫敦賽根本不是擔心自己的生命安危。他根本就是在用不同的理由帶風向。」

「坎特這次的言論是很典型的政治誹謗，他想透過對於土耳其政府的來掩飾他矛盾的職業生涯。坎特的個人言論一點可信度都沒有根本都在扭曲事實」特克魯如此強調。

▲坎特表示擔心到倫敦會被土耳其特務暗殺。（圖／達志影像／美聯社）



被同袍前輩指責的坎特，接受媒體訪問時表示，「這有可能不是特克魯說的，他那段話裡參雜了德語、英文、土耳其三種語言，可是特克魯根本不會德語啊。他們根本不懂那段話而且非常讓人覺得疑惑，我並沒有簽證問題，我有旅行簽證是可以出國的。」

特克魯2000年第一輪第16順位被國王選中，15個NBA賽季，效力過國王、馬刺、魔術、暴龍、太陽、快艇，曾經在2008-09賽季與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）帶領魔術殺進冠軍賽。生涯場均能攻下11.1分、4籃板、2.8助攻。

▼特克魯曾帶隊殺入冠軍賽，不過最終不敵湖人。（圖／達志影像／美聯社）

