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爭奪庫魯柏失利　教士回頭鎖定洋基談交易葛雷

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▲▼葛雷轉戰牛棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士對於洋基的先發投手葛雷（Sonny Gray）重新燃起興趣。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

隨著印地安人不打算交易2屆賽揚王牌庫魯柏（Corey Kluber）之後，教士回頭瞄準洋基的葛雷（Sonny Gray）。而洋基的總管凱許曼（Brian Cashman）日前表明，雖然目標是交易葛雷，但不會急著交易。

過去運動家的王牌投手葛雷，並沒有把他的成就複製到紐約，甚至一度被拔掉先發，2017年季中到2018年賽季，葛雷總計41場出賽其中34場先發，4.51防禦率、1.42 WHIP繳出15勝16敗，洋基失望的同時也把他踢除未來藍圖之中。

教士早在12月中就表達對葛雷的興趣，大聯盟官網的報導認為，教士農場系統完善，儘管葛雷狀況不佳，也不太會對戰力有極大影響，預計可擔任第4或第5號先發，而名投手教練巴斯利（Darren Balsley）善於改善投手防禦率也對葛雷極大幫助。隨著爭奪庫魯柏落空之後，教士又回頭來爭取葛雷。

不過由於洋基老將沙巴西亞（C.C. Sabathia）12月底進行心臟手術問題，保險起見洋基將交易葛雷的計畫暫緩，「我們還是要交易葛雷，可能在開季之前，可能是春訓，也有可能到了季中才交易。」

關鍵字： 教士洋基葛雷庫魯柏
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