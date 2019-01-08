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席波杜下台驚奇之旅喊卡？　羅斯怒噴：Kill Yourself

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▲飆風玫瑰羅斯大回春。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯認為自己的好表現不會因為席波杜（Tom Thibodeau）下台而中斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

灰狼無預警的解雇總教練，同時也是「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）的恩師席波杜（Tom Thibodeau），外界旋即傳出羅斯的驚奇之旅將因此停止的言論。對此羅斯相當不以為意，採訪時怒噴，「Kill Yourself」！

儘管以108比86大破湖人，但灰狼高層仍在賽後進入休息室告知總教練兼總管的席波杜他被開除的消息。過去席波杜執教公牛就拉拔羅斯成就歷史最年輕年度MVP，在他遭遇傷勢捆擾之際將其納入灰狼麾下，並在本季大復活，因此席波杜被開除之後，外界馬上產生「席波杜的下台，羅斯再次殞落」的奇妙言論。

對此羅斯第一時間接受《Minneapolis Star Tribune’s》訪問時相當不以為意的表示「我對我自己有十足的信心，席總是位願意相信我的教練，他再次的協助我回到顛峰，我心存感激。但對於外界那些認為他的下台我的表現會再次停滯的人，我只能說『Kill Yourself』。」

「Kill Yourself」這句俚語可以解釋為「你去自殺吧」、「嘲諷對方愚蠢」等多種意思，也因此很快地受到外界渲染。羅斯隨後在推特上對於他所講的「Kill Yourself」進一步解釋，「我對於記者訪談討論到席波杜時，所使用的『Kill Yourself』時機不恰當。我沒有那個意思，對此我感到非常後悔，因此在這裡道歉。」

▲灰狼席波杜、羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯與恩師席波杜。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯在2011年以22歲又6個月的年紀成為歷史最年輕年度MVP之後，2012-13賽季因為十字韌帶斷裂整季報銷，大小膝傷又接踵而來導致快速殞落，2016年被公牛交易至尼克，隔年轉戰1年短約加盟騎士，季中被交易到爵士後遭輝棄，受到昔日恩師席波杜的延攬才到灰狼。

羅斯回憶當時，「當我接到電話的時候，我還在克利夫蘭州立大學體育館進行個人訓練。那時候我有了孩子，但沒有球隊對我有興趣，基本上我已經等於淡出NBA了，但席波杜相信我，我也相信我自己，我的家人也相信我，最後我們成功了。就像我說的一樣，如果你認為席波杜下台後我就不會按照同樣的方式來比賽，Kill Yourself，因為我相信我自己。」

羅斯本季場均出賽29.8分鐘，場均18.9分、2.8籃板、4.8助攻，更是在11月面對爵士繳出生涯50分的感動戰役，讓他成為本季年度最佳第六人大熱門。在他獲選第六人之前，目前第一階段所公布的明星賽票選中，他獲得將季70萬球迷選票，高居西區後場球員第二，有望睽違7季重返明星賽。

關鍵字： 羅斯飆風玫瑰席波杜灰狼
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