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願給哈波10年約展最高誠意　費城人老闆親自出馬談約

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▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人積極爭取哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

近期自由球員哈波（Bryce Harper）忙著與球隊會面，根據《USA Today》報導，費城人出動高層將於台北時間6日飛到拉斯維加斯與哈波本人面談，據了解，老闆密德頓（John Middleton）也將親自參與，展現網羅誠意。

《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）指出，去年大聯盟冬季會議上，費城人總管柯藍塔克（Matt Klentak）就曾親自到拉斯維加斯與哈波經紀人波拉斯（Scott Boras）會談，但當時哈波並沒有參與會議，而這次會面哈波本人將會出席。

哈波在去年季後投入自由市場，目標簽下一張破紀錄的超級大合約，其中國民、道奇、小熊、白襪和費城人都有意爭取，不過傳言道奇有豪華稅的考量壓力，不願提出5年以上長約，在這場爭奪戰已經失去競爭力。

去年季後國民試圖留下哈波，端出10年3億美元合約遭到拒絕，聖誕節雙方重啟談話，願意給出一張超過3億美元的超級大約，而強力競爭者費城人和白襪也表態願意開出10年長約。

即便哈波是目前自由市場最火熱的話題，但據報導指出，目前哈波陣營尚未有任何簽約動作，還在聆聽各隊的報價，預計等待馬查多簽約之後，才會有所動作，不排除會拖到2月底才簽約。

費城人的老闆密德爾頓（John Middleton）曾表示，儘管砸錢簽哈波的做法可能不明智，但球團已經做好好花大錢的準備，為了就是要重返世界大賽冠軍榮耀。

▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多至今尚未簽約。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人哈波
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