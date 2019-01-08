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是時候了，籃球場上我能做的都做了　哈斯倫宣布本季結束退休

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▲▼熱火精神領袖哈斯倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈斯倫跟韋德都是熱火隊史最偉大的球員之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡名翔／綜合報導

熱火在韋德（Dwyane Wade）宣布這個球季將會是他的最後一支舞（The One Last Dance）後，隊魂哈斯倫（Udonis Haslem）還會再戰幾年一直是球迷非常關心的話題，根據《邁阿密先驅報》報導他已經宣布本季打完後就會退休。

38歲的哈斯倫在2002年參加選秀會時不幸落選，在海外打球的表現成功吸引熱火制服組的目光並在03年將他納入麾下，在訓練營中他也展現十足的拚勁跟態度成功讓自己留在正選15人名單中，同時開啟他跟韋德超過10年的同隊情誼。

「差不多該結束了，籃球場上已經沒有什麼我能做的了，我的孩子漸漸長大甚至我連他們的比賽都沒去看過，我想這次促使我去做這個決定的關鍵」

整個職業生涯都待在熱火隊的哈斯倫，出賽847場平均7.7分6.7籃板雖不起眼，不過他的5716個籃板在隊史是排名第一的，對於熱火的高層球迷他代表的不只是一個球員，而是文化和精神。

「我每年都在思考什麼時候是我職業生涯的盡頭，我跟韋德幾年前就開始在討論這件事情，不過那時候只是針對身體的狀況和精神的狀況，一直以來我都沒有承諾過說何時會退休」，哈斯倫在開季媒體日接受採訪時這樣說過，沒想到在這時就丟出了退休的宣言，跟自己的好友韋德一起走上NBA殿堂，也在同一年卸下球衣，準備展開自己的第二人生。

▼近幾年哈斯倫在休息室稱職扮演領袖角色幫助年輕球員成長。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼熱火精神領袖哈斯倫。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 熱火哈斯倫HEAT
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