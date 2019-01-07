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中職／60人保留名單可廢除　改為戰力外球員名單

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▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將,郭泓志最後登板畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲郭泓志。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中職60人保留名單外球員不是自由契約身分，讓人看破中職規章制度，中職應該廢除60人保留名單，直接要球團提出戰力外球員名單，球團要養多少人是各自球團的本事。

中職在2016年6月29日領隊會議決議，開始實施保留球員制度，各球團應於每年11月30日前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員，契約保留球員人數限制最多60人。會長於每年12月2日公告契約保留球員名單。

2017年年底發生楊承駿在保留內卻被解約，現在又發生郭泓志不在保留名單內，但又非自由契約球員，仍屬富邦悍將球員，其它球團不能接觸。

其實，楊承駿的例子每一年都有可能發生，球團與球員如果合約談不攏，最後可能會走上不續約一途，這是很可能會發生的事。

但郭泓志不是保留球員，但富邦悍將還是認定他是富邦球員，聯盟也認定他不是自由契約球員，結果非保留球員卻不是自由身。

當初60人名單設立的目的是「為有利球團戰力補強及增加球員流動性，並兼具考量選手生涯規畫之意義，實施季後宣告保留球員制度。」

而且60人名單都是「下年度締結契約的球員」，言下之意應是，不在60人名單內的球員並非下年度要締結契約的球員，不就是不續約球員，為何不是自由契約球員。

為讓規定更明確，聯盟應該修正規章，不要有60人保留名單，而是每年11月30日送出戰力外球員名單，留下來的球員是球團明年要續約的球員，自然不會讓人有所混淆。

聯盟只要嚴格規定各球團最低註冊球員人數，現行規定最低註冊人數46人，可以再提高人數，有了最低限制，球團要養多少人各憑本事。

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