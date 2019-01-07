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優質左牛棚難尋　至少6隊對威爾森有興趣

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▲▼威爾森。（圖／達志影像／美聯社）

▲牛棚左投威爾森。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

至今還在自由市場裡的牛棚投手，除了最夯的歐塔維諾（Adam Ottavino）外，還剩下左投威爾森（Justin Wilson）。根據外媒報導，從休賽季至今已經有6隊表達興趣，不過到現在威爾森還不確定要與哪隊簽下合約。

上週洋基簽回布里頓（Zach Britton）後，目前自由市場已經沒有優質的牛棚左投，因此這也讓威爾森成為各隊補強的首選。根據《今日美國》的報導，至少有6隊對威爾森感到興趣，不過目前只有大都會有與威爾森進行會面。

僅管威爾森這兩年的狀況不如過往穩定，因此在這個時候進入自由市場對他自己是比較不利的，不過他算是蠻實用的牛棚左投，並且在面對左、右打時沒有太大的差異，左打打擊三圍0.239/0.319/0.345，右打則是0.210/0.305/0.323，這樣將有助於教練調度。

▲▼威爾森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威爾森曾在老虎時期擔任過終結者。（圖／達志影像／美聯社）

威爾森今年31歲，2012年在海盜隊登上大聯盟，曾經效力過海盜、小熊、老虎、洋基，2017年在老虎期間擔任過終結者角色，其餘多為中繼投手。除了首年上大聯盟外，其餘6個賽季每年都能吃下至少50局，生涯防禦率3.33，K/9值9.88，有著46.4％滾地球比例。

關鍵字： MLB大都會小熊威爾森Justin Wilson牛棚
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