外線打鐵火箭斷六連勝　哈登不強求進球但仍會持續出手

▲火箭哈登。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭6日遭拓荒者中斷6連勝，火箭球星哈登（James Harden）連續場次得分飆破40分以上得分紀錄也止步於此，哈登此役雖然攻下38分但三分球17投僅5中，他賽後表示，並不會強求每球都要進，但一定會持續出手，希望在保羅（Chris Paul）與戈登（Eric Gordon）回歸之前找到贏球方式。

哈登表示，「任何有自信球員都一樣，我不強求每球都進，但一定會持續出手，要保持侵略性的心態，替球隊打拼，我們要撐到保羅與戈登回來，繼續找到贏球方式。」

哈登此役上半場投14中4，命中率只有28%，也發生5次失誤，他下半場稍做修正，他出手21球命中7球，命中率稍升至33%，本戰他仍攻下38分，距他連續6場得分上看40分僅差2分。

哈登本季數據如他所言，三分球場均出手12.8次、命中顆數4.8顆、出手次數22.1與命中顆數9.7顆都為生涯新高，持續出手的次數也反映在場均得分上，哈登本季繳出場均33.5分、5.9籃板、8.6助攻、2.1抄截，其中得分、抄截皆為生涯最高，籃板則為生涯次高，僅管本季火箭戰績看似不如預期，但以哈登個人生涯數據而言幾乎可由他自2016年球季單季場均29分、11助攻後再以得分與外線命中率寫下生涯年。

火箭保羅與戈登皆因去年年底分別拉傷大腿與撞傷膝蓋，兩人都預計缺席至少2週以上時間，但兩人缺陣期間哈登在連續5場飆出40分表現下也逆勢拉出6連勝，火箭接下來將於主場面對金塊、公鹿、騎士，並出征魔術後回主場再戰灰熊與籃網，哈登是否能持續飆分率火箭取勝直到保羅與戈登歸隊，仍值得關注。

▼火箭開季兩大先發保羅（左）與戈登（右）目前都仍持續高掛免戰牌。（圖／CFP）